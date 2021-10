Ethereum fa segnare un nuovo record, oltre i 4400 dollari

I segnali di un trend positivo c'erano tutti, ormai da giorni, e oggi Ethereum non ha deluso aspettative e previsioni, facendo segnare un nuovo record raggiungendo i 4.402 dollari, salvo poi flettere leggermente come di norma. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il prezzo si attesta a 4.338 dollari (fonte CoinDesk)

ETH a 4.402 dollari, mai così in alto

Il primo dei due grafici allegati di seguito ben fotografa la forte crescita registrata nel corso dell'ultimo anno: dodici mesi fa, ETH si trovava abbondantemente al di sotto dei 400 dollari, chi allora ha deciso di cimentarsi con il trading ha visto il proprio investimento decuplicare (sempre che non abbia monetizzato nel frattempo).

Di seguito, invece, la variazione relativa alle ultime 24, con il picco raggiunto nel corso della notte italiana. Immediata l'associazione con l'aggiornamento Altair della Beacon Chain live da mercoledì, introdotto con l'obiettivo di rendere la gestione delle transazioni più rapida ed efficiente dal punto di vista energetico.

Intanto, gli analisti prevedono un ulteriore rialzo importante all'orizzonte per Ethereum: secondo Bloomberg potrà arrivare a quota 5.000 dollari in tempi brevi. Come sempre, prendere con le pinze e valutare con attenzione ogni investimento.