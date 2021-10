SHIBA INU (SHIB), nuovo record per la criptovaluta

Al trend rialzista che nell'ultima settimana ha spinto verso l'alto il prezzo di un po' tutte le criptovalute (a partire da Bitcoin) ha preso parte anche SHIBA INU, guadagnando addirittura il 42,61% nel corso degli ultimi sette giorni: al momento l'asset si assesta a quota 0,00384 dollari (fonte Coinranking).

Fine settimana di forte crescita per SHIBA INU (SHIB)

Il grafico qui sotto ben fotografa quanto accaduto da una settimana a questa parte. Il record assoluto di 0,0000455 dollari è stato registrato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 ottobre, per poi innescare una leggera flessione.

La genesi di SHIB è alquanto bizzarra. Lanciata senza troppo clamore nell'agosto 2020, la crypto ha fatto parlare di sé nel maggio di quest'anno, quando ha guadagnato consensi (e capitali) esplicitando l'obiettivo di voler lanciare un guanto di sfida a Dogecoin, allora in grande spolvero: a testimoniarlo sono sia il nome (lo shiba inu è proprio il nome della razza canina a cui si ispira DOGE fin dall'inizio) sia il logo. Già nel mese di settembre ha fatto registrare una forte crescita, con un +30% in poche ore.

In primavera il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha letteralmente bruciato la metà dei token SHIB in circolazione, per un controvalore quantificato in 6,7 miliardi di dollari.

Ricordiamo che al primo record di maggio è seguita una forte flessione, esito di coloro che dopo l'impennata hanno voluto immediatamente monetizzare l'investimento. Non è da escludere possa accadere di nuovo, lo si tenga in considerazione approcciando il trading.