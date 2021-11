eToro: apri account prova gratis, fino 100.000 Dollari per imparare a investire

Una delle piattaforme migliori disponibili sul mercato per cominciare a investire è eToro, estremamente famosa in Italia e non solo. Essa è ricca di funzionalità, come CopyTrader per emulare gli esperti investitori, ma anche tanti altri servizi di simulazione. Chi vorrà imparare le basi fondamentali prendendosi tutto il tempo necessario e senza depositare un centesimo potrà creare un account prova gratuito che consente di ottenere 100.000 Dollari di partenza, prima di procedere con l’utilizzo di un account vero e proprio.

Crea un account eToro di prova: come fare e attività disponibili

Un account prova eToro consente di ottenere un portafoglio virtuale da 100.000 Dollari con cui fare pratica negli investimenti. Le funzionalità disponibili sono tutte quelle proposte dalla piattaforma anche nel caso di account definitivi. Volete investire su titoli azionari di colossi come Amazon e Tesla? Potete farlo. Volete cercare fortuna nelle criptovalute più famose, come Bitcoin ed Ethereum, oppure negli Altcoin meno noti come Shiba? Nessuno ve lo vieta, avrete assoluta libertà!

L’apertura dell’account eToro gratuito sarà effettuabile tramite la pagina dedicata, semplicemente seguendo i passaggi detti dal servizio. A questo punto potrete accedere a CopyTrader e alla piattaforma di Social Trading per chattare con altri esperti investitori e ottenere suggerimenti sul da farsi. In seguito alla prova potrete avviarvi verso l’avventura vera e propria creando il profilo con deposito iniziale a partire da 50 Dollari. Insomma, si tratta di una vera e propria rampa di lancio utile alla conoscenza delle basi degli investimenti e del trading di criptovalute e non solo.

Ricordiamo che tra i metodi di pagamento supportati ci sono PayPal e le consuete carte di credito, ma anche bonifico bancario in caso di cifre particolarmente elevate. I depositi non prevedono alcuna commissione da parte di eToro che, invece, si riserverà 5 Dollari di commissione sui prelievi a partire da 30 Dollari.