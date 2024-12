EuroLeague Basket: come vedere Paris - Real Madrid in diretta

Nuovo appuntamento per gli appassionati del campionato Turkish Airlines EuroLeague. Infatti, questa sera, alle 20:30, si sfideranno Paris – Real Madrid. Un match attesissimo, valido per la stagione regolare. Al momento il Paris si trova prima in classifica. Il Real Madrid, invece, è tredicesima in classifica. L’evento viene trasmesso in diretta su Sky e in live streaming su NOW TV.

Paris -Real Madrid: anticipazioni, probabili formazioni e pronostici

Paris – Real Madrid si sfidano stasera alle 20:30 dentro la Porte de La Chapelle Arena, di Parigi. Il Paris, che gioca in casa, ha vinto 10 delle ultime 11 partite in EuroLeague. Inoltre, ha una media di 86,9 punti a partita. Finora ha collezionato 11 vittorie e subito 4 sconfitte. Il Real Madrid, invece, ha perso le ultime 3 partite consecutive. Inoltre, ha una media di 83,3 punti a partita. Finora ha collezionato 6 vittorie e subito 9 sconfitte.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo della Porte de La Chapelle Arena:

Paris T.J. Shorts II Nadir Hifi Tyson Ward Mikael Jantunen Kevarrius Hayes

Real Madrid Facundo Campazzo Mario Hezonja Alberto Abalde Walter Tavares Sergio Llull



Il Paris sta disputando una stagione eccezionale e si trova in testa alla classifica dell’EuroLeague. Il Real Madrid, di contro, sta faticando più del solito in questa stagione europea, nonostante sia ancora la squadra più titolata, con 11 trofei. Secondo i bookmakers, il Paris parte leggermente favorito con circa il 68% di probabilità di vittoria. Tuttavia, la sfida si presenta equilibrata e spettacolare.