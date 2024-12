Evita le truffe online con una VPN: fai la scelta giusta

Una VPN può aiutarti a evitare le truffe online e a proteggere i tuoi dati? La risposta è Sì e vale anche per i tuoi conti oltre che per i metodi di pagamento. Per capire in che modo, prendiamo come riferimento quella di ExpressVPN, formata da una rete globale di server distribuiti in tutto il mondo, utile inoltre per tutelare la privacy e per navigare in modo anonimo.

Come una VPN ti tiene al sicuro dalle truffe online

Il segreto è rappresentato dalla crittografia del traffico che impedisce ai malintenzionati di intercettare sia le informazioni trasmesse che quelle ricevute, persino se impiegano le tecniche di attacco più avanzate. C’è poi il mascheramento della geolocalizzazione, resa possibile dall’assegnazione di un indirizzo IP fittizio che nasconde quello reale, così da evitare che i siti visitati possano conoscere il luogo di provenienza. Tutto questo senza dover accettare compromessi in termini di velocità. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi sul sito ufficiale.

Quanto appena scritto vale soprattutto quando si è lontani da casa o dal proprio ufficio, collegati alle reti Wi-Fi pubbliche che, per la loro stessa natura, possono mostrare il fianco alle azioni dei malintenzionati. Il tunnel sicuro creato da una Virtual Private Network mette in comunicazione diretta l’utente con la risorsa di destinazione, impedendo a chiunque altro di vedere e di raccogliere quanto inviato.

Grazie all’offerta speciale di ExpressVPN puoi ottenere il 61% di sconto e 4 mesi gratis per l’accesso al servizio con l’attivazione dell’abbonamento biennale. Inoltre, in seguito alla sottoscrizione avrai 30 giorni di tempo per chiedere eventualmente il rimborso completo della spesa, se non soddisferà le tue aspettative. Sono poi inclusi 5 GB per navigare con la eSIM di holuday.com (scopri di più sulla pagina dedicata).