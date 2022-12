ExpressVPN e sicurezza: arriva la certificazione di Cure53

Quando si parla di VPN, tutti i provider vantano standard di sicurezza elevatissimi e procedure per la protezione della privacy di alto livello. A conti fatti però, quanti di questi dati sono effettivamente validi?

Per offrire garanzie in tal senso, è necessaria la certificazione da parte di entità esterne, competenti in un settore delicato come quello della cybersecurity. Sotto questo punto di vista, ExpressVPN può vantare il recente superamento dei test effettuati da Cure53.

L’azienda tedesca fondata da Mario Heidrich, è un’azienda specializzata in sicurezza informatica che, attraverso apposite prove, ha potuto testare le app mobili di ExpressVPN.

Gli audit hanno offerto esiti a dir poco positivi, sia nel contesto dell’app Android che sulla versione iOS: di fatto, questo provider offre standard di sicurezza superiori a tanti dei competitor presenti sul mercato.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

ExpressVPN e sicurezza? L’importanza di un parere esterno ed attendibile

Perché ExpressVPN ha superato così brillantemente questo tipo di test?

I motivi, in realtà sono svariati. In primis, la politica no log di questa VPN garantisce un livello di anonimato difficilmente raggiunto da altre aziende del settore. L’infrastruttura, caratterizzata da 94 server sparsi per il mondo, abbina performance elevate a un’ampia scelta quando si parla di indirizzi IP.

Tutto ciò permette, in totale sicurezza, di seguire eventi in live streaming o di scaricare file di grosse dimensioni (come avviene con i torrent) senza ritardi di sorta.

Le app proposte da ExpressVPN, come già accennato, sono disponibili per piattaforme mobile oltre che per PC Windows, macOS e Linux. Ciò si traduce in una flessibilità d’utilizzo che rende la VPN ancora più interessante.

Merita qualche parola anche l’assistenza. Questa risulta attiva 24 ore su 24 ed è pronta ad intervenire in caso di malfunzionamenti o necessità da parte della clientela.

Infine, è bene tenere conto delle politiche adottate da tale servizio: grazie alla modalità soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni infatti, è possibile provare con mano le potenzialità di ExpressVPN senza alcun tipo di pressione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.