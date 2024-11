Falsi annunci di lavoro Universal Pictures: il nuovo volto del cybercrime

Recentemente la Universal Pictures ha pubblicato un post denuncia a causa di falsi annunci di lavoro, diffusi da cybercriminali esperti, per truffare gli utenti. Si tratta di una pratica che, alcuni mesi fa, avevamo già attenzionato su puntoinformatico.it. Ora l’azienda ha deciso di prendere le distanze da questi atti criminali.

Quello delle false offerte di lavoro online è una pratica particolarmente diffusa. Il metodo è davvero singolare. I cybercriminali contattano la preda solitamente tramite messaggio WhatsApp proponendo un lavoro da fare direttamente con il proprio device e che occupa poco tempo. Solitamente si tratta di mettere like a post pubblicati su piattaforme social o video su YouTube.

La promessa è quella di guadagnare un’entrata extra senza fatica. Per generare ancora più fiducia, questi criminali si spacciano per dipendenti di Universal Pictures, ma questa non è l’unica realtà sfruttata per diffondere falsi annunci di lavoro. Una volta creato un rapporto di fiducia, dove la vittima inizia a guadagnare dei soldi, vengono proposti investimenti di denaro sempre più alti fino a che non si faranno più sentire.

Universal Pictures denuncia falsi annunci di lavoro a suo nome

La Universal Pictures ha denunciato criminali che diffondono falsi annunci di lavoro sfruttando il brand: “Siamo venuti a conoscenza di un’operazione fraudolenta condotta da individui sconosciuti che si spacciano per rappresentanti di Universal Pictures“, si legge nel post recentemente pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram.

Il post continua: “Questi individui contattano gli utenti tramite telefono, WhatsApp e Telegram, chiedendo loro di svolgere compiti per conto di Universal in cambio di un pagamento e, successivamente, richiedendo denaro. Stiamo intraprendendo le opportune azioni legali, ma Universal Pictures è completamente estranea a queste richieste“.

Il nostro consiglio è quello di non credere a proposte di guadagno facili e particolarmente remunerative mettendo solo dei like o dei mi piace. Dietro questi specchietti per le allodole si nascondono false proposte di lavoro di cybercriminali che, per conquistarti, si fingono rappresentanti di aziende importanti e famose come Universal Pictures.