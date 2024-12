Fan crea film di Batman con l'AI: il risultato è incredibile

Da quando OpenAI ha presentato le prime demo di Sora a febbraio, la generazione di video tramite AI ha fatto passi da gigante. Nonostante una fuga di notizie di qualche ora fa, stiamo ancora aspettando che Sora venga rilasciato al pubblico. Nel frattempo però altre app hanno colmato il vuoto e stanno mantenendo la promessa di offrire film completamente generati dall’AI.

L’AI genera un cortometraggio su Batman sorprendente

L’ultimo video che ha fatto il giro del web è di un fan film di Batman di 10 minuti, creato al 100% con l’intelligenza artificiale. Pur prendendo spunto visivo dal film The Batman del 2022, il risultato è incredibilmente realistico.

Il film è stato postato su Reddit dall’utente kavan-the-kid, che ha elencato gli strumenti utilizzati: Kling, Hailuo AI, Runway Act-One, Midjourney, Topaz Labs AI, Lima Dream Machine, Eleven Labs, Magnific, Blender, Character Creator 4, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop e Davinci Resolve.

Kavan-the-kid ha detto che ci sono volute solo 3 settimane per produrre il film. Alla domanda sul processo produttivo, ha risposto: “Ho iniziato con Midjourney, poi ho usato strumenti di video AI come Kling, MiniMax e Runway Act-One. Ho clonato le voci con Eleven Labs. Infine ho usato Topaz per l’upscaling“.

L’AI non sostituirà il cinema (per ora)

Il fatto che oggi un chiunque possa realizzare un suo film di Batman di ottimo livello, usando strumenti AI alla portata di tutti, fa sorgere una domanda: quanto ci vorrà prima che attori, set e troupe diventino un ricordo del passato?

Non corriamo troppo però. Siamo ancora molto lontani da quello scenario apocalittico e molti creativi che producono film utilizzando anche l’AI vedono l’intelligenza artificiale solo come un altro strumento che verrà integrato nelle produzioni cinematografiche attuali, non qualcosa che le rimpiazzerà del tutto.