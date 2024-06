FANTASTICO iPad 10 64GB sotto i 370€ su eBay

L’ottimo Apple iPad 10 64GB è ora in offerta a meno di 370€ su eBay. Fai l’affare di oggi acquistandolo subito. Mettilo in carrello a soli 364,99€, invece di 439€. Si tratta di un’occasione imperdibile se vuoi un tablet dalle prestazioni eccellenti e affidabile ovunque tu sia.

Con 64GB di ROM hai tutto lo spazio che ti serve per installare app e giochi oltre che per archiviare qualche contenuto multimediale. Tutto questo con WiFi 6 per una connessione stabile e veloce. Con eBay hai consegna gratis, garanzia 24 mesi e tasso zero scegliendo PayPal.

iPad 10 64GB: il massimo del divertimento anche in produttività

Divertiti anche quando studi o lavori grazie al fantastico Apple iPad 10 64GB. Non devi preoccuparti se app e giochi funzioneranno perché, con il chip A14 Bionic, hai tutte le prestazioni necessarie per goderti al massimo un’esperienza gratificante. Acquistalo subito in offerta su eBay!

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici con design all-screen è perfetto anche per l’intrattenimento. Guarda film, gioca o leggi alla migliore qualità disponibile. I colori sono super realistici e i dettagli incredibili. E poi il formato del display è perfetto se ami disegnare o prendere appunti.

La fotocamera frontale orizzontale da 12 MP con ultra-grandangolo ti mette sempre al centro della scena grazie all’inquadratura automatica, una funzione fantastica. Non perdere altro tempo. Oggi acquisti iPad 10 64GB con meno di 370€ su eBay.