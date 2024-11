Fastweb Casa Light: la fibra super veloce a 23,95€ al mese

Fastweb Casa Light è la nuova proposta per chi cerca una connessione in fibra affidabile e conveniente. L’offerta, al momento in promozione a 27,95 euro al mese, può essere ulteriormente scontata: aggiungendo un piano mobile Fastweb, infatti, il costo mensile della fibra scende a 23,95 euro. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre questa promo.

Fastweb Casa Light in offerta è tanta roba

Questo piano include non solo l’attivazione gratuita, ma anche un modem avanzato NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, che garantisce una copertura migliore e una navigazione più stabile in tutta la casa. Per le chiamate da linea fissa, è previsto un costo di 15 centesimi al minuto verso numeri fissi e mobili nazionali. Fastweb Casa Light è inoltre flessibile: permette di provare il servizio senza impegno per 30 giorni e, se non si è soddisfatti, si può recedere dall’abbonamento con un rimborso completo delle spese sostenute.

Per chi desidera integrare l’offerta Fastweb Casa Light con un piano mobile, sono disponibili opzioni che includono chiamate illimitate e traffico dati generoso, fino a 300 GB anche in 5G, per restare connessi ovunque. Ogni piano mobile richiede un contributo una tantum di 10 euro per la SIM, un costo che viene sostenuto solo al momento dell’attivazione. Associando un piano mobile alla fibra, si può accedere a uno sconto sul canone mensile della fibra stessa, rendendo l’intera offerta ancora più vantaggiosa.

Per semplificare la gestione delle opzioni attivate, Fastweb mette a disposizione l’app MyFastweb, disponibile su App Store e Google Play. Questa applicazione permette di monitorare in tempo reale i consumi e di visualizzare le fatture, oltre a offrire un canale diretto per richiedere assistenza in caso di problemi di connessione o di utilizzo della linea.

Tutti i dettagli, inclusi i termini e le condizioni della promozione, sono disponibili sul sito ufficiale di Fastweb, dove è possibile consultare le offerte e verificare la copertura.