Fastweb down, tutti offline: gli aggiornamenti

È in corso un grave down della rete Fastweb. Il contatore delle segnalazioni su Downdetector è letteralmente esploso. In questo momento è inutile provare a spegnere e riaccendere i dispositivi, fare hotspot dallo smartphone o riavviare il router: per i clienti dell’operatore è tutto fermo, come possiamo confermare da testimonianza diretta.

Il down di Fastweb del 22 ottobre

I primi problemi si sono manifestati intorno alle ore 10:00 di questa mattina, mercoledì 22 ottobre. Chi stava lavorando o navigando online si è visto improvvisamente disconnettere. Il blackout interessa le linee fisse e mobili, dunque sia la connettività in fibra sia 4G e 5G. Anche il sito ufficiale pare irraggiungibile.

Come sempre accade in questi casi, molti (chi ha potuto) si è riversato sui social network per lamentarsi e discutere della situazione, spingendo l’hashtag #fastwebdown.

Al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda. La speranza è quella che si possa trattare di un down destinato a risolversi in fretta. I disagi per gli utenti Fastweb sono evidenti: impossibilità di lavorare e di comunicare.

La soluzione temporanea: il cambio DNS

C’è chi suggerisce un cambio di DNS per risolvere il problema, impostando ad esempio quello di Google (8.8.8.8) sui dispositivi utilizzati. Si tratta comunque di una soluzione temporanea, l’operatore deve intervenire sulle cause di uno stop che appare generalizzato. Non è nemmeno garantito che questo risolva il problema.

Sono interessati anche altri operatori?

Sempre stando alle segnalazioni raccolte da Downdetector, pare che quella di Fastweb non sia l’unica rete coinvolta. Ci sono feedback anche per TIM, Vodafone (che dopo l’acquisizione condivide l’infrastruttura proprio con Fastweb), WINDTRE e iliad.

Altri feedback interessano servizi specifici come quelli di home banking e gaming, ma si tratta con tutta probabilità di utenti che non riescono ad accedervi per colpa del blackout della rete e non di un malfunzionamento della singola piattaforma. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti in questo articolo.

Aggiornamento (22 ottobre 2025, 11:39)

Le segnalazioni sono in calo. Potrebbe essere il primo segnale di una situazione in miglioramento. Ancora ignote le cause del down.

Aggiornamento (22 ottobre 2025, 12:05)

Feedback ulteriormente in diminuzione. Si può progressivamente tornare online sulla rete Fastweb.

Aggiornamento: dichiarazione ufficiale Fastweb + Vodafone

Abbiamo ricevuto una dichiarazione ufficiale da Fastweb + Vodafone in merito al problema in corso. L’operatore conferma il disservizio, con riferimento esclusivamente alle linee fisse, affermando di essere già al lavoro per ripristinare la rete nel minor tempo possibile.

Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori.

… in aggiornamento