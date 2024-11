Fastweb mobile: 150 GB in 5G + minuti illimitati a 7,95€/mese

Se stai cercando una nuova offerta mobile efficiente ed economica, Fastweb Mobile è esattamente ciò che fa al caso tuo. Questa promo propone un pacchetto davvero interessante: a soli 7,95 euro al mese si ottengono 150 Giga in 5G, minuti illimitati per le chiamate nazionali e 100 SMS. Inoltre, la spedizione della SIM o l’attivazione della eSIM è gratuita.

Fastweb Mobile: un’offerta chiara e senza sorprese

Fastweb è stata riconosciuta da Ookla, azienda leader nel settore delle analisi delle reti di telecomunicazioni, come la rete mobile più veloce d’Italia per la quarta volta consecutiva, a testimonianza della qualità e dell’efficienza del servizio. Questa offerta è ideale per chi cerca una connessione stabile e veloce. Inoltre, include l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, un valore aggiunto per chi desidera approfondire conoscenze digitali.

Con Fastweb Mobile, gli utenti possono contare su 150 Giga per navigare, minuti illimitati per telefonare e 100 SMS mensili. È previsto un contributo iniziale di 10 euro per l’attivazione della SIM o eSIM, mentre la spedizione è gratuita. L’attivazione è semplice e si può scegliere tra una SIM fisica o una eSIM digitale, con procedura disponibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o riconoscimento video.

Fastweb garantisce tariffe trasparenti, senza costi nascosti o vincoli contrattuali. Non sono previste penali in caso di cambio operatore. Inoltre, l’offerta include 11 GB per il roaming internazionale in Paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina, un’opzione comoda per chi viaggia spesso.

Per attivare questa promozione, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Fastweb e seguire i passaggi per l’adesione. L’offerta rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi cerca prestazioni elevate, trasparenza e semplicità.