Fastweb + Vodafone e TIM insieme per nuove torri e 5G in Italia

Dando seguito a quanto annunciato all’inizio di quest’anno, Fastweb + Vodafone e TIM hanno firmato un accordo strategico per la costruzione e la gestione di nuove torri (infrastrutture passive) oltre che per accelerare la diffusione della tecnologia per la connettività 5G in Italia. Si tratta di una stretta di mano non vincolante che mira a realizzare fino a 6.000 nuovi siti sul territorio nazionale.

Nuove torri e 5G: Fastweb + Vodafone con TIM

La prospettiva è quella di migliorare l’efficienza operativa e di allineare i costi alla media europea, mantenendo al tempo stesso standard di qualità elevati . Perché l’iniziativa possa concretizzarsi, gli operatori daranno vita a una joint venture partecipata in modo paritetico, riservandosi la possibilità di valutare in futuro l’ingresso di

investitori esterni.

L’infrastruttura che ne nascerà sarà accessibile a terzi, sulla base di un modello di accesso aperto. Il comunicato giunto in redazione fa riferimento ad attività pianificate secondo un piano di sviluppo articolato su più anni . Un altro dettaglio reso noto è quello relativo al ruolo che Fastweb + Vodafone e TIM andranno a rivestire, da anchor tenant, con la sottoscrizione di accordi di lungo periodo per l’utilizzo delle torri a condizioni di mercato .

L’iniziativa contribuisce a rafforzare la sostenibilità del settore delle telecomunicazioni in Italia e consentirà di destinare maggiori risorse allo sviluppo di reti di nuova generazione. Il progetto è subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Ricordiamo che Fastweb + Vodafone è la realtà nata all’inizio del 2025, in seguito all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom risalente al marzo 2024. Il brand Vodafone continua a essere utilizzato ancora oggi a livello commerciale e nelle campagne pubblicitarie (così come quello di ho. mobile), ma a partire dall’1 gennaio 2026 le due aziende (Fastweb SpA. e Vodafone Italia SpA) sono formalmente diventate un’unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb SpA.