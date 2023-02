Guarda in streaming Federico Chiesa: Back on Track

Federico Chiesa: Back on Track racconta la discesa agli inferi e la risalita di uno dei più grandi talenti del calcio nostrano e da oggi è disponibile per lo streaming. Ad accogliere il documentario, in esclusiva, è il catalogo della piattaforma Prime Video. Un contenuto dalla durata pari a 80 minuti la cui visione è consigliata non solo ai tifosi juventini, ma anche a chi vuol conoscere l’uomo che si nasconde dietro al campione, le sue fragilità, la forza d’animo che gli ha consentito di rimettersi in piedi e di tornare in campo.

Federico Chiesa: Back on Track, guardalo in streaming

Dal grave infortunio subito contro la Roma a inizio 2022 al momento in cui vestire di nuovo la maglia bianconera per seminare il panico nelle difese avversarie, passando dal lungo e necessario percorso di riabilitazione. Non sono mancati i momenti di sconforto, com’è normale che sia. Di seguito il trailer.

9 gennaio 2022, stadio Olimpico di Roma. Alla mezz’ora del primo tempo, Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l’inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi , come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore.

