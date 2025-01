Fedora 42: ufficialmente autorizzate le immagini per WSL

Come annunciato lo scorso mese, il FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee) ha autorizzato ufficialmente la proposta riguardo la distribuzione di immagini Fedora 42 anche per WSL (Windows Subsystem for Linux), allo scopo di migliorare l’esperienza utente a coloro che desiderano eseguire la distribuzione all’interno della macchina virtuale di Microsoft.

Fedora 42: le immagini WSL sono state ufficialmente autorizzate dal FESCo

La modifica ufficialmente approvata dall’ente per Fedora 42 non riguarda la disponibilità della distribuzione Linux all’interno di Windows Store, bensì la creazione di tarball per WSL che è possibile caricare manualmente da chi vuole eseguire il sistema nella macchina virtuale all’interno di Windows 11, come anche spiegato nella proposta:

“Le versioni recenti di Windows supportano l’esecuzione di guest Linux tramite Windows Subsystem for Linux (WSL). Questi possono essere distribuiti tramite tarball, pacchetti Appx o tramite Windows Store. Lo scopo di questa modifica è iniziare a produrre immagini Fedora per gli utenti di WSL. La distribuzione di immagini tramite Windows Store richiede l’accettazione delle policy dello store e dell’accordo per gli sviluppatori, cosa con cui Fedora storicamente non si è trovata a suo agio. Questa proposta di modifica è quella di distribuire un tarball. Nelle versioni recenti di WSL (versione 2.4.4 e successive), l’esperienza utente è stata notevolmente migliorata per le immagini WSL al di fuori dello store. Ciò include la possibilità per i tarball di distribuire script di installazione iniziale e icone come parte della distribuzione anziché come applicazione Windows, nonché il supporto click-to-install per i tarball che utilizzano l’estensione file “.wsl”. Pertanto, questa proposta funzionerà al meglio con la versione 2.4.4+ di WSL, sebbene la documentazione verrà fornita per gli utenti di versioni precedenti.”

Rendendo disponibile Fedora anche per WSL con un’immagine apposita, gli sviluppatori sperano che più persone possano provare la distribuzione su Windows, nel tentativo di attrarre più utenza che può essere spinta a usare la distribuzione con un’installazione pulita.

L’approvazione ufficiale FESCo è visionabile qui.