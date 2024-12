Fedora Asahi Remix 41 rilasciato per i Mac Apple Silicon

Fedora Asahi Remix 41 è la nuova versione della distribuzione Linux che può essere utilizzata nei Mac dotati di processore Apple Silicon. È stata realizzata in collaborazione con gli sviluppatori di Asahi Linux e, in questa nuova versione, introduce diversi miglioramenti.

Fedora Asahi Remix 41: la distribuzione Linux per i Mac con Apple Silicon

Fedora Asahi Remix 41 introduce, insieme ai miglioramenti, anche la possibilità di emulare x86 e x86-64, sia per quanto riguarda il software che il gioco. Chi desidera giocare sul proprio Mac, potrà beneficiare del supporto a Vulkan 1.4, insieme a un solido supporto per quanto riguarda i dispositivi, come i controller, ma anche le schede audio, al fine di garantire un’esperienza multimediale completa e senza problemi. Gli utenti potranno godere di tutti i titoli di fascia AAA al massimo della qualità e con un’ottima esperienza.

La nuova versione fa uso di KDE Plasma 6.2, l’ultima iterazione dell’ambiente desktop KDE, insieme all’interfaccia grafica Remix e un installer basato su Calamares, caratterizzato da una configurazione iniziale semplificata.

Fedora Asahi Remix 41 è tuttavia anche disponibile con Gnome 47, che offre un’esperienza più vicina alle distribuzioni Fedora più tradizionali. L’immagine di Fedora Server è stata anche adattata per coloro che vogliono avere una configurazione headless o dedicate all’utilizzo su server. Non manca anche un’immagine minimale, spogliata di tutto, per gli utenti che vogliono personalizzare per intero l’ambiente.

Chi utilizza la distribuzione per la prima volta, potrà beneficiare di una procedura semplice e guidata anche da una documentazione completa per l’installazione del sistema. Chi ha installato già la distribuzione, come la versione 39 o 40, può invece eseguire l’aggiornamento facendo uso del plugin standard Fedora DNF System Upgrade. Nonostante l’aggiornamento attraverso lo strumento di Fedora Workstation non sia ancora supportato, l’approccio invece consigliato tramite riga di comando garantisce più affidabilità per l’installazione dell’aggiornamento alla nuova versione.

Tutte le info dettagliate per quanto riguarda la nuova versione Fedora Asahi Remix 41 sono disponibili nell’annuncio ufficiale di rilascio.