Fedora Workstation 42 offrirà report su metriche opt-in

Il Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) ha appena concesso l’approvazione per aggiungere metriche utente opt-in su Fedora Workstation 42. La possibilità di implementare questa questa funzionalità alquanto controversa era stata proposta in passato e adesso il FESCo ha deciso di passare ai fatti. Fedora Workstation 42 offre un reporting anonimo delle informazioni utente sulle impostazioni di sistema. Inoltre, aggiunge anche informazioni sull’hardware e modelli di utilizzo del desktop.

Fedora Workstation 42: i dettagli della proposta approvata da FESCo

La proposta mira a raccogliere informazioni più rappresentative nel mondo reale sull’uso di Fedora Workstation. Queste aiuterebbero gli sviluppatori a concentrare i loro sforzi per andare avanti nel loro lavoro e aiuterebbero anche nella scoperta e nell’analisi di dati/casi d’uso. Verrebbero anche raccolte informazioni sull’hardware del sistema, varie impostazioni di sistema e modelli di utilizzo del desktop come quali app vengono utilizzate e la frequenza con cui si accede alle impostazioni di sistema. Fedora Workstation 42 aggiunge poi dettagli sulle prestazioni come l’utilizzo del disco e della memoria e quindi qualsiasi prova di problemi. Nella ricerca dei problemi, verrebbero raccolti dettagli come il numero di arresti anomali del sistema, eventi OOM e arresti anomali delle app.

La reportistica sull’utilizzo è strettamente attiva e verrà prestata attenzione a non raccogliere dati personali identificativi, inclusi gli indirizzi IP. Inoltre, verranno compiuti sforzi per impedire anche il rilevamento delle impronte digitali degli utenti. Secondo questo ticket FESCo, con sei voti a favore del cambiamento e nessun voto contrario, FESCo ha autorizzato questa funzionalità per Fedora Workstation 42, prevista per l’inizio del 2025. Questa settimana FESCo ha anche approvato i piani per il ritiro di Python 2.7 da Fedora 41 e quindi l’offerta solo di pacchetti Python 3. Questo cambiamento, tuttavia, dipende ancora dal rilascio di GIMP 3.0 in tempo per Fedora 41. Ciò permetterà la restante dipendenza da Python 2 possa essere eliminata.