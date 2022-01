Fendi lanca o' Lock, un wallet fisico in collaborazione con Ledger

Chi segue il mondo delle criptovalute conoscerà sicuramente Ledger come brand e società. Si tratta di uno dei principali player del mercato degli hardware wallet, ovvero dei wallet di criptovalute che sono prodotti in forma fisica ed è possibile spostarli dove si vuole e confermare le transazioni e gli spostamenti solo se in possesso della “chiavetta” hardware che funziona tramite tecnologia bluetooth e l’app smartphone.

Fendi dunque ha prodotto un accessorio specifico che si può agganciare ai propri accessori che all’interno ha un wallet ledger specifico per poter portare sempre con sé il proprio portafoglio crypto. Un altro grande brand di moda che si affaccia a questo settore. Da capire se può avere un’utilità specifica avendo a disposizione ad esempio dei bitcoin o degli ethereum, portarli sempre con sé all’interno di una borsa.

O’ Lock, il wallet di Fendi

All’interno della confezione troviamo un Ledger Nano X, a sua volta all’interno dell’accessorio specifico targato Fendi, dunque il wallet top di gamma di Ledger con memoria estesa e possibilità di avere all’interno più wallet specifici per diverse criptovalute.

Nella presentazione del prodotto sono stati fatti riferimenti al mondo Web3, ed è lecito aspettarsi che anche da parte della società di alta moda ci sia interesse nel mercato che pian piano si sta aprendo, parlando di metaverso, NFT e blockchain.

