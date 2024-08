Ferragosto in sicurezza: cosa fare per evitare truffe online e furto dati

La Polizia Postale in questi giorni ha pubblicato un comunicato stampa per mettere in guardia tutti gli utenti del web da truffe online e furto dati personali. Miglior periodo per ricordare buone abitudini e pratiche attente in grado di farti passare un Ferragosto in sicurezza.

Nel periodo delle vacanze – spiega la Polizia Postale – complice la voglia di leggerezza e il desiderio di pubblicare sui social momenti di svago e panorami suggestivi, dimentichiamo di prestare attenzione all’uso che può essere fatto delle informazioni che condividiamo.

Una foto scattata con gli amici in riva al mare rivela che siamo lontani da casa e può invogliare i ladri di appartamento a visitare la nostra abitazione. Le immagini e i video che condividiamo mostrano con precisione le nostre abitudini quotidiane, con chi trascorriamo il tempo libero, dove ci troviamo e rendono facile la nostra profilazione.

Non tutte le informazioni che vogliamo condividere assicurano protezione dalle truffe online e dal furto dati personali. Ecco perché è importantissimo, come consiglia la Polizia Postale, fare attenzione a ciò che postiamo sui social. Vediamo alcuni consigli utili e pratici per passare un Ferragosto in sicurezza.

Truffe online e furto dati non vanno in vacanza a Ferragosto

Se la maggior parte delle persone a Ferragosto va in vacanza non è lo stesso per truffe online e furto dati. Ecco perché è bene prestare più che la massima attenzione quando decidiamo di postare e condividere momenti piacevoli sui social network. Alcune accortezze aumenteranno la sicurezza informatica e ti terranno al sicuro da pericolose minacce:

rendi privati i tuoi profili social in modo che solo i tuoi amici possono vedere le informazioni che posti;

i tuoi profili social in modo che solo i tuoi amici possono vedere le informazioni che posti; evita comunque di pubblicare informazioni personali e sensibili, soprattutto biglietti aerei e dettagli di viaggio;

e dettagli di viaggio; pubblica le foto delle vacanze solo quando sei tornato dalle ferie ;

; scegli in modo accurato quali foto e video pubblicare sui social media.

In conclusione, goditi le tue vacanze e vivi un Ferragosto all’insegna del relax e del riposo se ti è possibile, ma fai attenzione a come gestisci le informazioni sui social network. Potresti fornire dettagli sensibili a cybercriminali che li sfrutteranno per truffarti alla prima occasione utile.