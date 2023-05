Fineco, gestisci le tue finanze personali con 12 mesi di canone gratis

Fineco propone un conto corrente con 12 mesi di canone gratis e una vasta gamma di servizi per la gestione del denaro con la massima praticità, anche attraverso l’utilizzo dello smartphone.

Fino al 30 giugno 2023, se attivi online un conto con Fineco, il canone mensile è gratuito per i primi 12 mesi. Finito il periodo promozionale, pagherai ogni mese la modica cifra di 3,95 euro.

Nel canone del conto di Fineco sono compresi i bonifici SEPA senza costi e senza limiti di quantità, i pagamenti MAV e RAV, gli addebiti SEPA Direct Debit, il pagamento degli F24 e le ricariche telefoniche.

Il conto consente l’invio e la ricezione di fondi, oltre che la possibilità di effettuare transazioni in pochi istanti, anche tramite dispositivo mobile.

Con Fineco Pay diventa fattibile lo scambio di denaro in tempo reale con i tuoi contatti e senza alcun addebito, direttamente utilizzando l’applicazione.

Con il conto Fineco hai 12 mesi di canone gratis e tanto altro

I bollettini, le multe e il bollo per l’auto possono essere saldati attraverso una foto scattata con il tuo smartphone.

Inoltre, è possibile prelevare denaro dagli ATM UniCredit senza dover essere in possesso della carta di pagamento, presentando semplicemente il QR Code sul tuo dispositivo mobile.

Fineco, inoltre, ti offre Tap&Go, una funzionalità che consente di effettuare pagamenti tramite POS nei negozi utilizzando lo smartphone o lo smartwatch, senza dover necessariamente portare con te il portafoglio.

In questo modo i pagamenti diventano ancora più comodi e pratici.

Moneymap è un’altra interessante funzionalità, la quale consente di classificare automaticamente le entrate e le uscite, mantenendo il controllo sul bilancio familiare in ogni momento.

È anche possibile visualizzare su Google Maps le spese e identificare immediatamente i marchi più frequentemente utilizzati.

Avrai a disposizione anche carte di pagamento, che potrai personalizzare quando vuoi, gestendo in questo modo i limiti di utilizzo.

Sulla VISA Debit può aumentare il massimale fino a 5.000 euro al giorno e prelevare denaro contante fino a 3.000 euro, senza pagare commissioni.

