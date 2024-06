Fineco: il conto online completo e smart a canone zero per 12 mesi

Se in questi giorni stai confrontando più conti in vista di un cambio imminente, ti segnaliamo il conto online Fineco, uno dei migliori conti disponibili in Italia. Al momento è disponibile un’offerta che consente di ottenere il canone a zero per i primi dodici mesi aprendo il conto entro il 30 settembre 2024.

Il conto corrente online Fineco offre numerosi vantaggi, su tutti l’ampio numero di servizi racchiusi in un unico luogo. Tra questi si annoverano anche funzionalità smart degne di nota, ad esempio Fineco Pay e i prelievi senza carta.

I servizi del conto online Fineco

Innanzitutto, Fineco consente di associare fino a quattro tipologie di carte allo stesso conto: carta di debito (con un massimale fino a 5.000 euro al mese), carta di credito (possibilità di scegliere tra Visa o Mastercard e pagare anche a rate), carta Gold World (la carta con protezione acquisti e polizza travel) e carta ricaricabile (ideale per i pagamenti online con tanto di ricariche gratuite). Inoltre, ciascuna carta è utilizzabile in modalità contactless e può essere associata a servizi come Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay per pagare con il proprio smartphone o smartwatch.

Questi gli altri servizi inclusi nel conto online Fineco:

prelievi

bonifici

versamenti in contanti e assegni

pagamenti di utenze, bollettini e tasse

richiesta di finanziamenti (mutui, fidi e prestiti)

attivazione dell’identità SPID

Per quanto riguarda le funzionalità smart del conto, merita una menzione speciale Fineco Pay, il servizio che permette di inviare e raccogliere denaro in tempo reale via SMS o WhatsApp anche senza conoscere l’IBAN.

Detto questo, l’apertura del conto Fineco avviene online tramite questa pagina del sito ufficiale. Se si procede entro il 30 settembre di quest’anno, si ottiene il canone gratuito per i primi 12 mesi o fino al compimento dei 35 anni per gli under 35.