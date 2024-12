Finom: conto aziendale online con IBAN italiano in 24 ore

Finom è un conto aziendale online con fatturazione elettronica e IBAN entro 24 ore dalla richiesta di apertura. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano anche carte con cashback fino al 3% e pagamenti verso più di 150 Paesi in tutto il mondo. Per la gestione del conto si può inoltre fare affidamento a un’app mobile semplice e intuitiva studiata appositamente per gli imprenditori.

Nell’ambito della nuova promozione in corso, i nuovi clienti del conto business Finom possono provare un mese gratis il piano Premium. Quest’ultimo include 5 utenti e 3 portafogli, consente di prelevare fino a 2.000 euro e offre carte virtuali illimitate, così come bonifici con addebito diretto SEPA sia in entrata che in uscita.

L’apertura del conto aziendale è disponibile su questa pagina del sito Finom.

Finom, il conto aziendale online con IBAN entro 24 ore

L’IBAN italiano in 24 ore è una delle soluzioni di pagamento offerte dal conto Finom in tutti i suoi piani. Il codice IBAN associato al conto può essere utilizzato per i pagamenti SEPA in tutti i Paesi dell’Unione europea e per i pagamenti internazionali in tutto il mondo.

A partire dal piano Start, disponibile a 14 euro al mese, non vi sono commissioni per le transazioni SEPA mentre i pagamenti internazionali in ingresso e in uscita hanno un costo di 5 euro. Il profilo Start si rivolge in particolare alle imprese in crescita, che hanno la necessità di un conto business con funzionalità avanzate per la gestione delle loro attività.

Premium, il piano completo per singoli imprenditori, offre invece fino a 5 utenti e il servizio dei pagamenti massivi. Con quest’ultimi i liberi professionisti hanno l’opportunità di pagare una lista di documenti attraverso un unico bonifico.

E proprio per il piano Premium è disponibile una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale si possono sperimentare tutte le funzionalità incluse.