Bitcoin a 100K: l'Effetto Trump fa impazzire il mercato crypto

Bitcoin, insieme a molte criptovalute, è stato protagonista di un’inversione di tendenza rialzista nelle ultime ore grazie al cosiddetto “Effetto Trump“. Infatti, il presidente degli Stati Uniti d’America ha da poco annunciato i cinque token che vorrebbe include all’interno della riserva crittografica strategica che sta promettendo da tempo.

Nel giro di 24 ore Bitcoin ha guadagnato quasi il 10%, superando così i 95mila dollari di quotazione. Anche gli altri quattro token che Donald Trump ha nominato come potenziale riserva crittografica strategica degli Stati Uniti hanno registrato un aumento interessante. Si tratta di ETH, XRP, SOL e ADA.

Alex Kruger, trader e analista, in un suo post sul social X ha dichiarato: “Oggi Trump ha segnalato che c’è un “Trump put” sulle criptovalute. Questo è sufficiente per un cambio di tendenza, soprattutto considerando come Bitcoin ha sfondato la resistenza con il sentiment di molti ai minimi storici”.

In merito alla crescita della quotazione di Bitcoin e di altre criptovalute, per l’Effetto Trump, Josh Gilbert, market analyst di eToro ha spiegato: “Data la natura degli interessi personali del Presidente, sembra che questo sia qualcosa a cui gli investitori potrebbero dover abituarsi; i sell-off di questa natura potrebbero continuare a essere supportati in futuro“.

L’Effetto Trump riaccende l’interesse degli investitori per Bitcoin

La “chiamata alle criptovalute” di Donald Trump ha avuto un effetto dirompente sul mercato crypto e, nello specifico, su Bitcoin. Infatti, questa situazione ha riacceso l’interesse degli investitori per la regina delle criptovalute per capitalizzazione globale. Questo a seguito dell’annuncio che il presidente ha fatto su Truth Social.

Nello specifico, Donald Trump ha confermato di aver incaricato il Presidential Working Group di procedere con una riserva strategica di criptovalute. Questa dovrà ufficialmente includere XRP, SOL e ADA oltre a Bitcoin ed Ethereum che saranno i protagonisti. Come previsto, il mercato ha accolto questa notizia con particolare entusiasmo.

“100.000$ sarà il livello che tutti guarderanno durante la settimana. Questa prossima settimana avrà interessanti dinamiche di ‘Compra sul rumor / Vendi sulla notizia’ attorno al crypto summit del 7 marzo“, ha dichiarato Greg Magadini, direttore dei derivati presso Amberdata, in una mail a CoinDesk.

Quindi stay tuned!