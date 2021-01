Fire TV Cube: sconti e vantaggi al cubo

Chi ha imparato ad apprezzare il dongle tv di Amazon, la nota Fire TV Stick, a maggior ragione dovrebbe apprezzare il Fire TV Cube. Ciò nonostante, a causa del suo format differente, il Fire TV Cube non è stato compreso appieno e soltanto con le ultime novità software annunciate a fine 2020 il dispositivo ha iniziato a segnare la differenza rispetto alle omologhe “stick”. Oggi l’occasione per le luci della ribalta torna con uno sconto speciale del 25% che ritorna dopo i fasti di fine annata, riportando Fire TV Cube sotto i 90 euro con un risparmio di ben 30 euro.

Fire TV Cube, più di una Fire TV Stick

89,99 euro il prezzo d’acquisto (contro i 119,99 euro del prezzo tradizionale), per un cubo di 8,6 cm di lato con una varietà di connettori. Di fatto è come una commistione tra un Echo Flex e una Fire TV Stick, in quanto può ascoltare ed eseguire ordini trasmettendo al televisore le richieste. Quali ordini? “Chiedi ad Alexa di accendere la TV, abbassare le luci e riprodurre il contenuto che vuoi guardare anche dall’altra parte della stanza“, ad esempio. Oppure controlli Netflix solo con la voce, senza dover cercare il telecomando in giro per la casa o sotto i cuscini del divano. Accendi e spegni la tv, inoltre, ancora una volta con un semplice ordine vocale impartito evocando Alexa.

Ma c’è di più:

Chiedi ad Alexa di vedere le immagini in diretta da una telecamera o di riprodurre della musica in un gruppo Musica multistanza. Fire TV Cube diventa sempre più intelligente, con nuove Skill e funzionalità tramite comando vocale che vengono aggiunte costantemente.

E con una webcam aggiunta, la televisione diventa il luogo ideale per connettersi agli amici durante una videochiamata, trasformando la tv in un grande schermo per chiamate dirette. Molto più di una Fire TV Stick, insomma. Se si vuole invece un’esperienza più scevra di “plus”, accontentandosi di un telecomando per la gestione dei contenuti, allora il consiglio è invece quello di svoltare sulla Fire TV Stick, potendo avere l’esperienza desiderata ad un prezzo minore (24,99 euro per la “lite”, 29,99 euro per la versione intermedia, 39,99 euro per la versione 4K, tutte attualmente in sconto).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.