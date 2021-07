Fire TV Stick: Serie A e Champions League con lo sconto

Archiviati gli Europei nel migliore dei modi. Presentati gli allenatori della prossima stagione della Serie A. Avviato a buon ritmo il calciomercato che occuperà le stagioni estive. Ma se sei appassionato di calcio c'è un'altra cosa a cui devi pensare immediatamente per poter vivere al meglio la tua passione da fine agosto in poi: come guarderai le partite in streaming?

Partiamo anzitutto da un dato di fatto: oggi la Fire TV Stick Ultra HD di Amazon è in sconto. Solo 39,99 euro (-33%) rispetto ai canonici 59,99 euro. Perché pensare oggi ad una Fire TV Stick 4K quando il campionato non inizia prima di fine agosto? Perché per risparmiare davvero su tutta la stagione bisogna muoversi ora, entro la fine di luglio. Ecco perché.

Serie A, ecco perché abbonarsi subito

Se ancora non ti è chiaro il modo in cui si vedrà la prossima stagione del calcio di Serie A e Champions League, qui trovi tutti i dettagli. Per la Serie A dovrai ragionare soprattutto in termini di DAZN, mentre per la Champions League dovrai badare alle offerte Amazon e Sky (Now). In entrambi i casi una Fire TV Stick Ultra HD ti consentirà di accedere facilmente sia al tuo abbonamento DAZN, sia al tuo profilo Amazon Prime Video, potendo così vivere il meglio del calcio che la stagione 2021-22 saprà offrire.

Volendo puoi spendere soltanto 19,99 euro scegliendo la versione “lite”, ma perché non concedersi 20 euro in più se la differenza è quella tra un Full HD e un 4K su migliaia di film e altri contenuti?

Scegliere ora ha una sua valenza ulteriore dovuta al fatto che DAZN consente di accedere all'abbonamento a prezzo scontato solo per chi si abbona entro il mese di luglio. La differenza è ampia: chi si abbona subito avrà uno sconto di 10 euro al mese per il primo anno (19,99 euro invece di 29,99 euro).

Ecco perché capire subito come si vorrà vivere il Calcio nella prossima stagione. Dopo l'abbuffata inebriante di Euro 2020 (e le emozioni regalate da Berrettini fino alla bellissima finale di Wimbledon con Novak Djokiovic), è già ora di pianificare quel che verrà: scegliere ora significa risparmiare e scegliere ora significa partire dallo strumento base per l'accesso alle migliori emozioni. La tua prossima Fire TV Stick è qui: inizia con un click la tua prossima stagione.