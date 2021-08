Firefox 91: HTTPS predefinito e pulizia cookie

Mozilla ha annunciato la nuova versione del suo browser. Firefox 91 per Windows, macOS e Linux include due novità principali, ovvero l'uso predefinito del protocollo HTTPS per la navigazione anonima e la pulizia completa dei cookie con la funzionalità Enhanced Cookie Clearing. Su Android è stata invece cambiato il layout predefinito del “tabs tray”.

Firefox 91: HTTPS nelle finestre anonime

In Firefox 91 è stata introdotta la HTTPS-First Policy. Quando l'utente apre una finestra anonima e digita l'indirizzo di un sito web (con o senza http://), il browser visualizza prima la versione del sito che supporta il protocollo HTTPS. In caso contrario verrà mostrata la versione meno sicura con protocollo HTTP. La policy non si applica tuttavia alle risorse utilizzate dalla pagina web, come immagini, stili e script. Nei prossimi mesi potrebbe essere estesa anche alla navigazione standard.

La seconda novità di rilievo riguarda i cookie. Grazie alla funzionalità Enhanced Cookie Clearing, disponibile nella modalità Restrittiva della protezione antitracciamento, gli utenti possono eliminare cookie, supercookie e altri dati memorizzati nel “cookie jar” di ogni sito web. L'operazione di pulizia non viene fatta solo per il dominio del sito, ma anche per i domini embedded (si pensi, ad esempio, ai pulsanti di Facebook).

Utile infine la possibilità di usare il Windows SSO (Single Sign On) per accedere agli account Microsoft, del lavoro e della scuola, utilizzando le credenziali del proprio sistema operativo Windows 10. La novità più importante su Android è la visualizzazione a griglia (invece dell'elenco) per le schede aperte, quando si tocca il numero accanto alla barra degli indirizzi.