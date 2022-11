Firefox: risolti i crash durante la riproduzione multimediale

Lo scorso mese, Mozilla ha rilasciato Firefox 106, con cui sono state implementate svariate e interessanti novità per il celebre browser, in primis la possibilità di sfruttare un editor PDF integrato. A seguito di alcune lamentele da parte degli utilizzatori del navigatore su Windows 11 relativi a crash e blocchi, però, la Foundation ha dovuto rendere disponibile un update correttivo, il quale ha a sua volta causato qualche problema nella riproduzione dei contenuti multimediali. Ora, però, tutto sembra finalmente essere stato risolto.

Firefox: disponibile la versione 106.0.4

Nelle scorse ore, infatti, Mozilla ha reso disponibile la versione 106.0.4 di Firefox e, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, la nuova realse risolve un problema che andava a causare arresti anomali durante la riproduzione di video protetti da DRM (bug 1797292).

Viene corretto pure un altro bug che poteva causare dei crash nell’accesso alla pagina about:support attivando il ripristino del dispositivo ((bug 1792115). Inoltre, l’ultima versione di Firefox risolve il problema con un layout non funzionante dell’input data-time durante il cambio (bug 1797139).

Le modifiche sono valide per tutte le versioni di Firefox per computer desktop, anche per i sistemi operativi più datati, come Windows 7 e Windows 8, per i quali, tra l’altro, Mozilla provvedrà molto probabilmente ad estendere il supporto, continuando a rilasciare aggiornamenti ancora per diversi mesi.

L’aggiornamento di Firefox viene installato in maniera del tutto automatica, per cui gli utenti non devono fare assolutamente nulla, ma qualora necessario è comunque possibile forzare l’udpate all’ultima versione o comunque verificare che sia stata installata accedendo alla sezione Aiuto, quindi a quella Informazioni su Firefox.