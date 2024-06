Firefox: risolti i problemi di riproduzione di YouTube

A distanza di qualche giorno dal rilascio della relase 127.0.1, resa disponibile per far fronte ai problemi di installazione del major update di inizio mese con cui sono state migliorate prestazioni e sicurezza del browser, nelle scorse ore Mozilla ha lanciato una nuova versione di Firefox. Questa volta, si tratta della versione 127.0.2, disponibile nel canale Release. Porta in dote due importanti modifiche: una risolve i problemi di riproduzione video di YouTube e una corregge il bug che impedisce di non rispettare determinati flag.

Firefox: disponibile la relase 127.0.2, ecco le novità

Andando più nello specifico, con l’ultima versione del browser Mozilla ha risolto il bug per cui un live stream di YouTube si sarebbe fermato dopo un po’ con l’audio ancora in riproduzione (si tratta del bug siglato come 1900191).

Un altro problema relativo a YouTube che viene risolto nell’aggiornamento odierno è quando il browser smette di eseguire il buffering di un video, salta parti di un filmato, si blocca o mostra degli artefatti sullo schermo (si tratta del bug siglato come 1878510).

Come anticipato, Firefox 127.0.2 risolve altresì il problema con il browser che visualizza l’icona della finestra privata sulla barra delle applicazioni di Windows quando invece non dovrebbe, a causa del flag browser.privateWindowSeparation.enabled che risulta essere impostato su false.

Oltre a queste correzioni, Firefox 127.0.2 non porta in dote nessun’altra novità.

Da tenere presente che quest’aggiornamento del browser, così come qualsiasi altro, viene eseguito in maniera del tutto automatica in background, ma volendo è possibile “forzare” la procedura andando su Menu > Aiuto > Informazioni su Firefox.