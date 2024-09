Flappy Bird sta per tornare dopo dieci anni

Alzi la mano chi, nell’ormai lontano 2013, non ebbe modo di fare almeno una partita a Flappy Bird sul proprio smartphone. Beh, per la gioia di tutti coloro che hanno amato divertirsi con quello che all’epoca divenne uno dei giochi mobile più popolari del momento e che oggi sarebbero lieti di ripetere l’esperienza… tra non molto saranno accontentati!

Flappy Bird: ritorno al volo dopo una decade

La Flappy Bird Foundation ha infatti annunciato nelle scorse ore di aver acquisito l’IP di Flappy Bird e di essere al lavoro su una nuova versione che sarà rilasciata questo autunno sul Web e all’inizio del 2025 anche su dispositivi Android e iOS.

L’obiettivo è quello di lasciare inalterata l’esperienza originale, ma questa nuova edizione porterà comunque in dote delle novità, quali nuove modalità, nuovi personaggi, un nuovo sistema di progressione e sfide multiplayer. SI tratta, insomma, di una sorta di ammodernamento. Il video disponibile di seguito consente di farsi un’idea più precisa di come, alla fine, si presenterà il rinnovato titolo.

Per chi – stranamente – non lo sapesse o non lo ricordasse – Flappy Bird debuttò su smartphone e tablet a maggio 2013 e sino al gennaio successivo non ebbe particolare successo, dopodiché divenne uno dei giochi arcade a scorrimento laterale più apprezzati di sempre. Lo sviluppatore Dong Nguyen rivelò che, grazie ai banner pubblicitari, riusciva a ricavare ogni giorno la bellezza di 50.000 dollari. Il successo fu però così incontrollabile da spingere il suo sviluppatore a decidere di rimuovere il gioco dal Play Store e dall’App Store che, appunto, sparì definitivamente nel febbraio 2014. Da allora furono pubblicati molteplici cloni, ma nessuno riuscì a raggiungere il successo del titolo originale.