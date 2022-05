Flight Simulator vola sulle meraviglie dell'Italia

Microsoft ha dato il via al rilascio del World Update IX dedicato a Flight Simulator. È disponibile gratuitamente per tutti coloro in possesso delle versioni PC o Xbox Series X/S del titolo e introduce ricostruzioni dettagliate e fedeli di alcune delle più celebri architetture e meraviglie naturali d’Italia. Lo stesso vale per Malta.

Microsoft porta l’Italia in Flight Simulator

Per comprendere quale sia la tecnologia che ha permesso agli sviluppatori di raggiungere un tale livello di fotorealismo, riportiamo di seguito un estratto dal comunicato stampa giunto in redazione. Tutti i dettagli in merito all’aggiornamento possono essere consultati sulle pagine del blog ufficiale.

Il team di Microsoft Flight Simulator ha perfezionato quest’area grazie ai più recenti dati geospaziali disponibili. Attraverso l’utilizzo del modello digitale di elevazione, immagini aeree e satellitari e della Rete Irregolare Triangolare (TIN)m sono state realizzate e modellate venti città. Tra queste Roma, Napoli, Venezia e Milano. L’aggiornamento include quattro aeroporti, 94 punti di interesse (POI) in Italia, e 11 a Malta, tre viaggi nel bush, tre voli di scoperta e tre nuove sfide atterraggi.

I quattro aeroporti citati sono quello di Palermo (Falcone e Borsellino, LICJ), Sondrio (Caiolo Sondrio, LILO), Marina di Campo (dell’Elba, LIRJ) e Bolzano (Bolzano-Dolomiti, LIPB).

Di seguito, invece, una raccolta di screenshot. Mostrano, tra gli altri, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, il Duomo di Milano, Isola Bella nel Lago Maggiore e il Vesuvio. Per un’esperienza il più possibile immersiva è possibile sorvolarle affidandosi a periferiche che replicano i comandi reali di un velivolo come Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition oppure Turtle Beach VelocityOne Flight.

Flight Simulator non è un videogioco come tutti gli altri. L’etichetta va decisamente stretta al progetto. Poggia infatti su alcune delle tecnologie più avanzate di casa Microsoft: dall’infrastruttura cloud di Azure ai dati di Bing.

