Il fondatore di Terra LUNA pianifica una riserva in Bitcoin per UST

In un tweet pubblicato martedì 22 marzo 2022, il fondatore di Terra LUNA, Do Kwon, ha annunciato un’intenzione che ha generato parecchio eco nel mondo delle criptovalute. In pratica, vorrebbe aumentare le riserve di bitcoin per UST a 10 miliardi di dollari. Questo sarebbe l’obiettivo proposto per il lungo termine. Invece, quello per il breve termine conterebbe 3 miliardi di dollari.

Ecco il tweet dell’annuncio di Do Kwon, proprio in merito a questa importantissima novità che ha mandato in visibilio la community di Terra LUNA:

$UST con $ 10 miliardi di riserve $BTC aprirà una nuova era monetaria dello standard Bitcoin.

Contanti elettronici P2P più facili da spendere e più attraenti da tenere btc.

$UST with $10B+ in $BTC reserves will open a new monetary era of the Bitcoin standard. P2P electronic cash that is easier to spend and more attractive to hold #btc — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 14, 2022

Secondo la visione di Do Kwon, la sovranità delle stablecoin sarà l’unico modello realistico per poter ridimensionare concretamente il denaro decentralizzato.

Pertanto possiamo dire che questa è una notizia bullish per il settore delle criptovalute. Secondo diversi analisti, se ciò dovesse concretizzarsi in futuro potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per chi ha investito nella criptovaluta. Puoi acquistare anche tu Terra LUNA direttamente su Bitpanda, l’exchange completo ed efficace per chi vuole fare trading e investire in crypto asset.

Do Know di Terra LUNA ha un piano

Esiste perciò un piano nella mente del fondatore di Terra LUNA che, in parte, è stato chiarito al suo pubblico sempre su Twitter. Secondo Do Kwon la moneta elettronica peer-to-peer UST risulterebbe molto più facile da spendere. Inoltre, sarebbe anche più interessante da detenere rispetto a Bitcoin.

Quindi, il suo piano attuale prevede di costruire 10 miliardi di dollari in riserve in BTC per TerraUSD (UST). Il tutto dando una sua visione sull’attuale riserva e infrastruttura Bitcoin di UST:

Oggi non sono 10 miliardi: man mano che l’offerta di moneta UST cresce, una parte del signoraggio andrà a costruire riserve di BTC collegate alla catena Terra. Abbiamo 3 miliardi di fondi pronti per seminare questa riserva, ma le infrastrutture tecniche (ponti, ecc.) non sono ancora pronte.

Non ci resta quindi che aspettare nuovi sviluppi. Nel frattempo in molti stanno pensando di acquistare Terra LUNA che potrebbe beneficiare dei prossimi futuri proteggi di Do Kwon. Un modo semplice ed efficace per farlo è aprendo un conto su Bitpanda, un exchange davvero completo, apprezzato da milioni di utenti che lo utilizzano quotidianamente.

