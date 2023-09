Formula 1: come e quando seguire il GP Suzuka in live streaming

Continuano le tappe della Formula 1 lontane dall’Europa. Questo weekend, da oggi e fino a domenica, si corre il Gran Premio di Suzuka in Giappone. Tutti i piloti sono pronti per affrontare questo circuito tecnico a 8, unico nel suo genere tra i tracciati in programma. Ecco perché dovranno concentrarsi particolarmente per affrontarlo al meglio. Segui prove libere, qualifiche e gara in diretta streaming con NOW TV.

Venerdì 22 settembre 2023

04:30 Prima sessione | Prove Libere

08:00 Seconda sessione | Prove Libere

04:30 Terza sessione | Prove Libere

08:00 Qualifiche

07:00 Gara

