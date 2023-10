Formula 1 GP del Qatar: guarda in diretta streaming le gare

Continua la stagione 2023 di Formula 1. Questo weekend facciamo tappa in Qatar con un Gran Premio molto importante per i risultati di Max Verstappen e la sua lotta al titolo mondiale. Ogni singola gara di questo Gran Prix è fondamentale. Perciò non perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma per questa tre giorni all’insegna dei motori. Attiva subito NOW TV PASS SPORT in offerta speciale!

Dai un'occhiata alla programmazione ufficiale del Gran Premio del Qatar:

Venerdì 6 Ottobre

15:30 Prove Libere

19:00 Qualifiche

15:00 Sprint Shootout

19:30 Sprint Race

19:00 Gara

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.