Formula 1 GP Ungheria: come e quando vederlo in live streaming

La Formula 1 prosegue la sua corsa con una nuova tappa. Ad attenderci c’è il Gran Premio di Ungheria. Con un Max Verstappen a tutta forza, sarà una sfida per gli altri piloti cambiare la sorte e fermare la serie di vittorie consecutive, ora arrivate a cinque. La Red Bull continua perciò il suo successo, ma anche le altre scuderie vogliono combattere fino all’ultimo pneumatico. Guarda tutte le gare in diretta con NOW TV.

Sabato 22 luglio 2023

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

12:30 Prove Libere 3 16:00 Qualifiche Domenica 23 luglio 2023

15:00 Gara F1

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.