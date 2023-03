Tutta la Formula 1 in streaming è solo su NOW

Archiviato il Gran Premio del Barhain concluso con la vittoria di Verstappen e con il ritiro di Leclerc (Sainz ha sfiorato il podio), è già tempo di pensare al GP dell’Arabia Saudita che andrà in scena la prossima settimana, nuova tappa della stagione di Formula 1 appena iniziata. I tifosi della Ferrari e gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire tutte le gare, le qualifiche e gli approfondimenti dal mondo F1 in streaming su NOW con il Pass Sport.

In streaming su NOW le emozioni della Formula 1

La tappa del mondiale sul circuito di Gedda rappresenterà l’occasione per capire se a fermare la casa di Maranello sia stato un colpo ben assestato dalla sfortuna oppure se il lavoro da fare è ancora molto per colmare il gap che ancora separa la Rossa dalla concorrenza, in primis dalla Red Bull. Le scuderie dovranno fare i conti con un tracciato del tutto differente, dove a contare è soprattutto la velocità e con un degrado delle gomme meno marcato.

Occhio anche alla Aston Martin di Fernando Alonso, a sorpresa terzo in Barhain. Indicazioni importanti arriveranno già dalle prove libere e dalle qualifiche che andranno in scena nella giornata prima della gara.

Scegliendo di attivare il Pass Sport di NOW si ha accesso a un catalogo di eventi in streaming che vanno ben oltre la Formula 1. Ci sono, ad esempio, tutta la stagione della MotoGP al via in Portogallo nelle prossime settimane, tre partite della Serie A per ogni turno di campionato, quelle della Champions League (questa sera Bayern Monaco-PSG), il meglio del rugby, il basket, il grande tennis e molto altro ancora. Tutto questo al prezzo di soli 14,99 euro al mese e con la possibilità di annullare il rinnovo in qualsiasi momento.

