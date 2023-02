Formula 1 test pre-stagionali: in streaming il debutto della F1

Tutto pronto per un inizio mozzafiato della nuova stagione di Formula 1. Il debutto è in programma il 3 marzo quando inizieranno le prove libere in Bahrain. Tuttavia oggi potremo goderci le novità che ci attendono dalle monoposto che stanno già scaldando i motori. Guardala tutte le gare in esclusiva su Sky.

Infatti, dal 23 al 25 febbraio 2023 avremo modo di soddisfare ogni nostra curiosità sulle nuove monoposto grazie ai test pre-stagionali. Ci attende poi un calendario davvero ricco ed emozionante. Anche quest’anno prepariamoci a importanti colpi di scena e guerre tra scuderie.

Grazie alla nuova offerta puoi accedere a tutti i contenuti di Sky Sport e Sky TV da soli 24,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese. In pratica stai risparmiando la metà. La promozione è valida fino al 5 marzo 2023 e ha una durata, dall’attivazione, di 18 mesi. Niente male vero?

Formula 1: calendario completo Sky Sport

Vediamo ora il calendario completo della Formula 1 2023 con tutte le gare in programma. Come anticipato, la programmazione ufficiale la puoi seguire solo su Sky attivando il pacchetto Sky Sport Sky TV. Ecco tutti gli appuntamenti firmati F1.

23-25 febbraio 2023

Test pre-stagionali

Bahrain IC

Test pre-stagionali Bahrain IC 3-5 marzo 2023

Gran Premio del Bahrein

Bahrain IC

Gran Premio del Bahrein Bahrain IC 17-19 marzo 2023

Gran Premio dell’Arabia Saudita

Jeddah Corniche Circuit

Gran Premio dell’Arabia Saudita Jeddah Corniche Circuit 31 marzo-2 aprile 2023

Gran Premio d’Australia

Melbourne Grand Prix Circuit

Gran Premio d’Australia Melbourne Grand Prix Circuit 28-30 aprile 2023

Gran Premio d’Azerbaigian

Baku City Circuit

Gran Premio d’Azerbaigian Baku City Circuit 5-7 maggio 2023

Gran Premio di Miami

Miami International Autodrome

Gran Premio di Miami Miami International Autodrome 19-21 maggio 2023

Gran Premio dell’Emilia Romagna

Imola

Gran Premio dell’Emilia Romagna Imola 26-28 maggio 2023

Gran Premio di Monaco

Monte Carlo

Gran Premio di Monaco Monte Carlo 2-4 giugno 2023

Gran Premio di Spagna

Circuit de Catalunya

Gran Premio di Spagna Circuit de Catalunya 16-18 giugno 2023

Gran Premio del Canada

Gilles Villeneuve

Gran Premio del Canada Gilles Villeneuve 30 giugno-2 luglio 2023

Gran Premio d’Austria

Red Bull Ring

Gran Premio d’Austria Red Bull Ring 7-9 luglio 2023

Gran Premio di Gran Bretagna

Silverstone

Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone 21-23 luglio 2023

Gran Premio d’Ungheria

Hungaroring

Gran Premio d’Ungheria Hungaroring 28-30 luglio 2023

Gran Premio del Belgio

Spa-Francorchamps

Gran Premio del Belgio Spa-Francorchamps 25-27 agosto 2023

Gran Premio d’Olanda

Zandvoort

1-3 settembre 2023

Gran Premio d’Italia

Monza

Gran Premio d’Italia Monza 15-17 settembre 2023

Gran Premio di Singapore

Marina Bay

Gran Premio di Singapore Marina Bay 22-24 settembre 2023

Gran Premio del Giappone

Suzuka

Gran Premio del Giappone Suzuka 6-8 ottobre 2023

Gran Premio del Qatar

Losail International Circuit

Gran Premio del Qatar Losail International Circuit 20-22 ottobre 2023

Gran Premio degli Stati Uniti d’America

Circuit of the Americas

Gran Premio degli Stati Uniti d’America Circuit of the Americas 27-29 ottobre 2023

Gran Premio del Messico

Autodromo Hermanos Rodriguez

Gran Premio del Messico Autodromo Hermanos Rodriguez 3-5 novembre 2023

Gran Premio del Brasile

Interlagos

Gran Premio del Brasile Interlagos 17-19 novembre 2023

Gran Premio di Las Vegas

Las Vegas Street Circuit

Gran Premio di Las Vegas Las Vegas Street Circuit 24-26 novembre 2023

Gran Premio di Abu Dhabi

Yas Marina

Streaming dall’estero

Con Sky potrai tranquillamente portare con te la tua passione per la Formula 1, anche all’estero. Infatti, tutti i programmi inclusi nel tuo abbonamento viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa il tuo abbonamento Sky residenziale con gli stessi programmi disponibili in Italia.

In questo caso potrai accedere a Sky TV e Sky Sport senza restrizioni geografiche dall’app Sky Go sugli stessi dispositivi che usi solitamente e avviare in streaming il programma che vuoi guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Per migliorare la tua connessione dati e così ottenere uno streaming senza buffering e sicuro ti consigliamo di acquistare NordVPN. Questa VPN garantisce una connessione con larghezza di banda illimitata e un tunnel crittografato per la tua privacy. Attivala ora al 63% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.