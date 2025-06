Foto di Facebook per addestrare l'AI, Meta smentisce

Molti utenti statunitensi hanno scoperto che l’app Facebook chiede di accedere alle foto presenti sullo smartphone per fornire suggerimenti AI. Meta ha dichiarato che si tratta di un test e che le immagini non vengono utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio

Meta ha usa i contenuti pubblicati dal 2007 su Facebook e Instagram per addestrare i modelli usati per il suo chatbot. Gli utenti europei potevano opporsi all’uso di post, foto, video, commenti, Storie e Reels entro il 27 maggio. Quanto scoperto da alcuni giorni evidenzia ancora una volta le pratiche poco trasparenti dell’azienda di Menlo Park.

Quando gli utenti avviano la creazione di una Storia viene mostrato un pop-up relativo all’elaborazione cloud delle foto. Con il consenso degli utenti vengono caricate sui server di Meta le immagini conservate sullo smartphone. Lo scopo è usare l’intelligenza artificiale per suggerire foto originali. È scritto chiaramente che le immagini non sono utilizzate per inserzioni personalizzate.

Una portavoce di Meta ha dichiarato che si tratta di un test (solo in Canada e Stati Uniti) e che le foto non sono utilizzate per addestrare i modelli AI:

Stiamo esplorando modi per semplificare la condivisione di contenuti su Facebook testando i suggerimenti di contenuti pronti per la condivisione dal rullino fotografico di una persona. Questi suggerimenti sono disponibili solo su richiesta esplicita e vengono mostrati solo a te, a meno che tu non decida di condividerli, e possono essere disattivati ​​in qualsiasi momento. I contenuti multimediali del rullino fotografico possono essere utilizzati per migliorare questi suggerimenti, ma non per migliorare i modelli di intelligenza artificiale in questo test.

Nei termini del servizio non è scritto esplicitamente che le foto non pubblicate su Facebook non verranno usate per l’addestramento dei modelli AI.

Fortunatamente è possibile disattivare il “cloud processing” nelle impostazioni dell’app Facebook. Le foto già caricate verranno eliminate dai server dopo 30 giorni. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.