Come vedere Francia-Marocco in streaming

Francia-Marocco è la semifinale dei mondiali di calcio in Qatar che mette di fronte i detentori del titolo e la vera rivelazione di questo torneo. Una sfida il cui valore va inevitabilmente oltre i confini della competizione sportiva, per ragioni legate alla storia dei due paesi e ai loro rapporti. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Al-Bayt, alle ore 20:00 di mercoledì 14 dicembre. Ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis.

Francia-Marocco: guarda la partita in diretta streaming

Non servono sottoscrizioni a pagamento né abbonamento, poiché l’intera manifestazione è trasmessa in esclusiva dal servizio pubblico. È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet, computer e televisori dotati di accesso a Internet. Chi si trova a casa può anche sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1), a risoluzione 4K (al numero 101) se il proprio apparecchio supporta il nuovo standard HbbTV.

Guardano la partita su RaiPlay è possibile attivare la Camera Tattica, così da osservare schemi e movimento delle formazioni, con una visuale dall’alto: scopri come.

In passato, nella loro storia, le due nazionali si sono sfidate undici volte. Il bilancio è nettamente a favore dei francesi, con sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Anche questa volta, Mbappé e compagni, sono spinti dalle quote dei bookmaker, ma attenzione alla rivelazione di questi mondiali, già capace di eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo nei quarti.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Deschamps e Regragui.

Francia: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud;

Marocco: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah, Ounahi, S. Amrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Francia-Marocco può essere vista in diretta streaming gratis e con telecronaca in italiano anche dall’estero. È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay passando da NordVPN (in forte sconto): in questo modo, il servizio assegni un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile allo scopo.

