FreeBSD 13.4-RC2 migliora il supporto per SoC AMD Ryzen Phoenix

La nuova versione FreeBSD 13.4 dovrebbe essere rilasciata tra poco più di una settimana. In attesa di ciò, lo scorso weekend è stata rilasciata la release FreeBSD 13.4-RC2 come ultima test candidate pianificata. Essendo in ritardo nel ciclo di sviluppo, la versione 13.4-RC2 non ha introdotto troppi cambiamenti. Questa versione introduce una documentazione migliorata per l’aggiornamento del bootloader UEFI. Ciò significa anche un supporto migliore per i processori AMD Ryzen 7 “Phoenix“.

Il supporto AMD Ryzen “Phoenix” migliorato in FreeBSD 13.4 sta supportando queste CPU all’interno dei driver AMDSMN e AMDTEMP. Il driver AMDSMN è utilizzato per il bus System Management Network con i processori AMD Zen. AMDTEMP, come chiaro dal nome, è utilizzato per segnalare i dati del sensore termico on-die per ottenere le temperature del core della CPU. I laptop AMD Phoenix sono in circolazione da oltre un anno. È quindi un peccato che il supporto per serie FreeBSD 13 venga implementato soltanto adesso. Tuttavia, meglio tardi che mai. Tale novità segna anche l’inizio da parte di AMD di una migliore collaborazione con la FreeBSD Foundation.

Oltre alle modifiche di questa settimana per 13.4-RC2, FreeBSD 13.4 ha una serie di aggiornamenti minori in arrivo per il sistema operativo. Questi includono diversi aggiornamenti dei driver, come il driver di rete Ethernet Intel ICE, driver IRDRMA e non solo. Il compilatore LLVM/Clang è stato aggiornato a LLVM 18.1.5. Inoltre, è stata anche implementata una serie di altri aggiornamenti dei pacchetti come SQLite 3.46 e OpenSSH 9.7p1. Il changelog completo di questa versione in corso di elaborazione può essere trovato sul sito ufficiale della FreeBSD Foundation. La prossima release FreeBSD 13.4 dovrebbe essere annunciata intorno al 10 settembre. Tuttavia, per ottenere maggiori dettagli e l’ufficialità del rilascio è necessario attendere ancora qualche giorno.