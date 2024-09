FreeBSD 13.4 ufficiale con aggiornamenti software e dei driver

Il team di FreeBSD ha recentemente rilasciato FreeBSD 13.4. Si tratta di una nuova versione point release della serie stabile FreeBSD 13, dedicata a coloro che non sono ancora passati alla serie FreeBSD 14. Questo aggiornamento include numerosi cambiamenti che si sono accumulati negli ultimi mesi. Sono state introdotte ad esempio molte correzioni di sicurezza che interessano vari componenti. Inoltre, sono stati aggiornati anche diversi software. Ad esempio, LLVM e il compilatore clang sono stati aggiornati alla versione 18.1.5. Inoltre, SQLite3 è disponibile nella versione 3.46.0, libarchive nella versione 3.7.4 e OpenSSH è stato aggiornato alla release 9.7p1. Questa release contiene principalmente correzioni di bug. Inoltre, il supporto per l’algoritmo di firma DSA è ora un’opzione configurabile in fase di compilazione. Gli sviluppatori hanno inoltre intenzione di disabilitarlo nel kernel upstream entro la fine dell’anno e di rimuovere completamente il supporto nel 2025.

FreeBSD 13.4: le altre novità introdotte nell’aggiornamento

Sul lato del kernel, sono stati aggiunti aggiornamenti ai driver Intel IRDMA e ICE. È stato poi aggiunto il supporto SIM7600G al driver U3G. Inoltre, l’aggiornamento apporta correzioni di stabilità per i driver wireless, inclusi quelli che utilizzano il Linux KPI. Come accennato, FreeBSD 13.4 include anche miglioramenti nelle prestazioni e altre ottimizzazioni nel suo stack di rete. Queste includono miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug per lo stack sctp(4) . In particolare, è stato aggiunto il supporto per la funzionalità di offload del checksum SCTP all’interfaccia loopback.

Per quanto riguarda l’hardware, è stato aggiunto il supporto per la serie AMD Ryzen 7040 “Phoenix” nei driver AMDSMN e AMDTEMP. Ulteriori dettagli su FreeBSD 13.4 e i download sono disponibili nell’annuncio di rilascio pubblicato sul sito ufficiale. Per una consultazione approfondita è possibile consultare il changelog ufficiale con tutti i cambiamenti interessanti nella versione 13.4-RELEASE.