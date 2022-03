FTX investe 100 milioni di dollari nell'app bancaria Dave

Un’altra bomba è arrivata stamattina dal mondo delle criptovalute. FTX US, ramo statunitense del gigante degli scambi di criptovalute FTX Ventures, ha stretto una partnership con Dave. Per aggiudicarsi l’esclusiva con questa app bancaria, l’exchange ha dovuto investire 100 milioni di dollari. In questo modo tutte le offerte crittografiche dovranno passare da lui.

Dave ha ufficializzato questa informazione il 21 marzo 2022 con comunicato stampa pubblicato sul suo sito. La notizia non ha tardato il suo importante eco nel settore crittografico. Ecco cosa ha dichiarato l’app bancaria in merito a questa interessante novità:

Dave Inc., un’app bancaria con la missione di creare prodotti che livellano il campo di gioco finanziario, ha annunciato oggi una partnership strategica con West Realm Shires Services, Inc., proprietario e operatore di FTX US, in base alla quale le società lavoreranno insieme per espandere l’ecosistema delle risorse digitali. FTX Ventures, un fondo di rischio da 2 miliardi di dollari, ha anche investito 100 milioni di dollari in Dave.

I particolari di questo accordo sono già interessanti, ma lo saranno ancora di più in futuro. Infatti, questa dinamica attuale permette al sentiment positivo di continuare a resistere nonostante le criptovalute siano bersagliate dalle costati incertezze dovute al mercato finanziario e alla guerra tra Russia e Ucraina.

L’investimento di FTX migliora il bilancio di Dave

Ovviamente, un’acquisizione di tale portata ha potuto far solo che bene a Dave. Infatti, la società ha confermato che l’investimento di FTX US ha “notevolmente migliorato il suo bilancio con risorse aggiuntive“. Questo porterà quindi a una forte accelerazione nella sua strategia di crescita e investimenti in iniziative future, specialmente quelle legate alle criptovalute.

FTX US sarà perciò partner esclusivo della società nel ramo delle criptovalute. La cosa interessante è che i due attori dell’accordo si sono già attivati per trovare i modi concreti di introdurre pagamenti digitali in asset digitali all’interno della piattaforma Dave. Ecco come si è espresso in merito Jason Wilk, amministratore delegato dell’app bancaria:

Questa è una pietra miliare entusiasmante per la nostra azienda, i nostri azionisti e tutti i membri di Dave. Riteniamo che la tecnologia blockchain abbia il potenziale per livellare il campo di gioco finanziario in tutto il mondo. Allineandoci con un leader di livello mondiale come FTX US, siamo in grado di entrare nell’arena delle risorse digitali, esplorare nuove opportunità di crescita e migliorare l’esperienza dei membri. FTX US è un pioniere nell’ecosistema delle criptovalute e non vediamo l’ora di lavorare con loro a lungo termine per aumentare il valore degli stakeholder attraverso le risorse digitali.

Continua l’adozione diffusa delle criptovalute

Anche il presidente di FTX US, Brett Harrison, si è dimostrato entusiasta di questo importante accordo. L’obiettivo è quello di continuare a spingere un’adozione diffusa delle risorse digitali. Da una parte aiutando gli investitori tradizionali desiderosi di diversificare i propri guadagni con le criptovalute e i servizi che ne derivano. Dall’altra, invece, facendo conoscere la cryptosfera a chi ne sa poco o nulla e a chi ne è fortemente contrario. Ecco cosa ha dichiarato Harrison in merito alla recente partnership:

Cerchiamo costantemente di allinearci con le aziende che condividono la nostra visione, hanno modelli di business unici e dirompenti e possono aiutare a guidare l’adozione diffusa delle risorse digitali. Dave è perfetto dato che controlla tutte e tre le caselle. Vediamo opportunità di crescita significative per entrambe le nostre società e siamo entusiasti di lavorare con Dave.

