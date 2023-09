Le funzionalità avanzate di Chrome per rendere la navigazione più veloce

Google Chrome è un browser web sviluppato da Google che offre agli utenti una navigazione veloce, sicura e personalizzabile. Con Google Chrome, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di funzionalità avanzate che lo rendono un browser di alto livello, adatto sia per uso personale che professionale. Ecco tutte le funzionalità avanzate di Google Chrome per rendere la navigazione più veloce.

Google Chrome: organizzare le schede di navigazione

Capita spesso quando si utilizza un browser di aprire più schede di navigazione per consultare diversi siti web o svolgere diverse attività. Questo, però, la maggior parte delle volte, porta un rallentamento del sistema e una difficoltà nel gestire le schede aperte. Per risolvere questo problema, nel 2021, Chrome ha introdotto una funzionalità di gruppo di schede che consente di raggruppare le schede all’interno di un’unica finestra del browser, organizzandole per colore, nome o tema.

In questo modo, si può avere una maggiore efficienza, ordine e facilità nel passare da una scheda all’altra. Per creare un gruppo di schede, basta fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda e selezionare l’opzione “Aggiungi al nuovo gruppo” o “Aggiungi al gruppo esistente”. Per modificare il nome o il colore di un gruppo, basta fare clic sul cerchio che lo identifica. Per eliminare un gruppo, basta fare clic con il pulsante destro del mouse sul cerchio e selezionare l’opzione “Chiudi gruppo”.

Recupero schede chiuse su Chrome

Uno degli errori più diffusi quando si usa un browser è quello di chiudere accidentalmente una finestra o una scheda che doveva restare aperta. Per evitare di perdere tempo a cercare la scheda nella pagina della cronologia, Google ha introdotto la funzione di riapertura delle schede chiuse per Chrome. La funzione permette di ripristinare immediatamente l’ultima scheda chiusa premendo la combinazione di tasti Ctrl/Cmd + Maiusc + T. Nel caso in cui sono varie le schede chiuse, si può ripetere la scorciatoia più volte per riaprire ciascuna scheda individualmente, fino a ritrovare quella desiderata

Ricerca veloce per segnalibri, cronologia e schede

Le funzionalità principali che si ricercano in un browser sono sicuramente il pratico utilizzo dei segnalibri, della cronologia e delle schede di navigazione. Infatti, avere delle funzionalità rapide garantiscono un’organizzazione maggiore e una velocità d’uso migliore. A questo scopo Google Chrome per velocizzare la navigazione sul web, permette di usufruire della scorciatoia che consente di cercare rapidamente tra segnalibri, schede e cronologia digitando @bookmarks, @tabs o @history nella barra degli indirizzi. Questa scorciatoia è molto utile per trovare facilmente le pagine web che si vogliono visitare senza dover aprire menu o finestre separate.

Bloccare le notifiche

Non solo l’organizzazione è la parte fondamentale di un browser, è necessario anche poter bloccare le notifiche dei siti web, in quanto disturbano e diminuiscono la produttività. Per eliminare qualsiasi impostazione di base delle notifiche è necessario procedere sulle impostazioni di Chrome. Nella pratica per bloccare le notifiche su Google Chrome è necessario seguire questi passaggi:

Aprire la finestra del browser;

Selezionare i tre punti nell’angolo in alto a destra;

Selezionare Impostazioni;

Scegliere Privacy e sicurezza;

Procede con impostazioni sito;

Terminare su Notifiche.

A questo punto, a seconda dell’esigenza, è possibile scegliere tra:

I siti possono chiedere di inviare notifiche;

Usa messaggi più discreti, i siti non possono interromperti quando chiedono di poter inviare notifiche;

Non consentire ai siti di inviare notifiche, le funzionalità che richiedono notifiche non funzioneranno.

Stop a suoni e video

Ma le notifiche non sono l’unico problema, tra i disturbi più fastidiosi sul web, ci sono i suoni e i video che si avviano automaticamente. Per fortuna, è possibile disattivare i suoni di notifica e bloccare anche la riproduzione automatica dei video. Per farlo, basta selezionare con il pulsante destro del mouse la scheda che contiene il sito web che fa rumore e scegliere l’opzione Disattiva sito dal menu a discesa. Chrome ricorderà questa impostazione e continuerà a disattivare l’audio dello stesso sito web per le visite future, a condizione che si sia effettuato l’accesso al proprio account Google.

Password a portata di click su Google Chrome

La gestione delle password su Google Chrome è una funzionalità che rende la navigazione sul web più facile, sicura e veloce, in quanto permette di salvare e riempire automaticamente le password dei siti web visitati. Rendendo la navigazione sul browser più comoda, permettendo anche di sincronizzare le password tra i vari dispositivi, in modo da poter accedere ai propri account ovunque. Per procedere con la gestione delle password su Google Chrome, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire Google Chrome;

Selezionare i tre punti verticali in alto a destra;

Selezionare Gestore delle password di Google;

Procedere con crea, salva o gestisci password.

L’AI per Google Chrome

Infine, non può mancare il supporto dell’intelligenza artificiale di Chrome, il Search Generative Experience, sarà presto una nuova funzionalità di Google che integra l’intelligenza artificiale nella ricerca web. SGE permette agli utenti di ottenere delle sintesi generative su un argomento, di fare delle domande di approfondimento in modo conversazionale e di accedere ai risultati di Google.