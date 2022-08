Furto Solana: tutta colpa del wallet Slope?

Torniamo sul caso Solana, il furto di asset che tra martedì e mercoledì ha visto sottrarre circa 4,5 milioni di dollari ai legittimi proprietari. Al termine di una convulsa giornata di ipotesi e supposizioni, la responsabilità sembra poter essere attribuita a un comportamento anomalo del wallet Slope impiegato per conservare i token. Stando alla ricostruzione fornita, l’azione sarebbe stata perpetrata impossessandosi delle chiavi private.

A puntare il dito nei confronti di Slope è il profilo ufficiale Twitter @SolanaStatus che da ieri fornisce aggiornamenti continui sulla vicenda. È doveroso ribadire che il problema ha impattato esclusivamente su coloro che impiegano un wallet di tipo software.

After an investigation by developers, ecosystem teams, and security auditors, it appears affected addresses were at one point created, imported, or used in Slope mobile wallet applications. 1/2

L’integrità del protocollo di Solana non è dunque stata intaccata. Lo stesso vale per il suo sistema di crittografia.

Sulla questione si registra poi l’intervento della squadra di Phantom. Anche alcuni utenti di questo wallet hanno visto svuotati i loro bilanci, ma pare sia dovuto al fatto che in passato hanno interagito con Slope.

1/ Phantom has reason to believe that the reported exploits are due to complications related to importing accounts to and from @slope_finance.

We are still actively working to identify whether there may have been other vulnerabilities that contributed to this incident. https://t.co/W5B19gbMJX

