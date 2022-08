Furto Solana, rubati milioni di dollari dai wallet

Nuovo giorno, ennesima notizia di un furto che interessa il mondo degli asset digitali. Qualcuno è riuscito a compromettere gli hot wallet impiegati per conservare token connessi all’ecosistema Solana. Quelli colpiti risultano oltre 8.000. Tra questi anche Phantom, Slope e TrustWallet. I responsabili dell’azione hanno sottratto fondi per un equivalente pari a circa 5 milioni di dollari.

Le prime ricostruzioni non hanno consentito di definire nel dettaglio quale sia il punto debole sfruttato per mettere a segno il colpo. L’unica certezza è che l’autore (o gli autori) dell’attacco hanno ottenuto la possibilità di autorizzare i trasferimenti al posto dei legittimi proprietari. Secondo il profilo @SolanaStatus su Twitter, il bug non è da ricercare nel core code di Solana, ma nel software utilizzato da alcuni degli wallet più popolari.

This does not appear to be a bug with Solana core code, but in software used by several software wallets popular among users of the network.

Updates will be posted to https://t.co/ivyoIbdCDP as they become available. 2/2

— Solana Status (@SolanaStatus) August 3, 2022