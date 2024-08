Fwupd 1.9.24 introduce il supporto avanzato per dispositivi Dell

Lo sviluppatore di Fwupd, Richard Hughes, ha rilasciato Fwupd 1.9.24. Si tratta dell’ultima versione stabile di questa utility open source per l’aggiornamento del firmware del dispositivo su sistemi operativi basati su Linux. Fwupd 1.9.24 è un aggiornamento minore che aggiunge solo il supporto per capsule-on-disk per sistemi Dell, il supporto per l’aggiornamento del firmware su più dispositivi scaler MediaTek e il supporto per l’aggiornamento del firmware degli hub USB Parade. Questa versione corregge anche la registrazione del flag privato VLI USB 3 ed esclude le partizioni di ripristino note quando si sceglie un volume ESP. Inoltre, non riutilizza più la cache di connessione per correggere il riavvio di Redfish BMC.

Fwupd 1.9.24: come funziona il daemon di sistema

Fwupd 1.9.24 è arrivata due settimane dopo la versione 1.9.23. Quest’ultima versione ha solo corretto una regressione in fwupd 1.9.22 che impediva ad alcuni dispositivi di effettuare correttamente il probe e ha implementato un meccanismo per impegnarsi di più per ottenere una risposta valida durante il flashing dei dispositivi usi-dock. Fwupd è un daemon di sistema progettato per consentire al software di sessione di aggiornare il firmware sui dispositivi supportati. Il suo scopo è rendere l’aggiornamento del firmware sui sistemi operativi basati su Linux automatico sicuro e affidabile. Fwupd è configurato di default per scaricare il firmware dal Linux Vendor Firmware Service (LVFS). È un programma a riga di comando che bisogna usare da un emulatore di terminale o da una console virtuale per aggiornare il firmware dei dispositivi. Tuttavia, esiste anche una GUI ufficiale chiamata Firmware che si può installare da Flathub.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il changelog ufficiale sulla pagina GitHub del progetto. Dalla stessa pagina è anche possibile effettuare il download come tarball sorgente. Bisogna infine ricordare che è altamente consigliato installare Fwupd dai repository software della propria distribuzione GNU/Linux.