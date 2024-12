Fwupd 2.0.3: ultima versione con nuove funzionalità e correttivi

Fwupd, il noto software per l’aggiornamento dei firmware nelle distribuzioni Linux, si è da poco aggiornato alla versione 2.0.3 per aggiungere nuove, nonché consuete, funzionalità e correttivi. Si tratta del terzo aggiornamento della versione 2.0.x, uscito due settimane prima della versione 2.0.2.

Fwupd 2.0.3: nuova funzionalità per i portatili Framework e altro

Fwupd 2.0.3 introduce una nuova funzionalità energetica specifica per i portatili Framework, con cui viene segnalato quando la batteria raggiunge il 100% di ricarica. Viene velocizzata poi la scrittura degli aggiornamenti firmware per i nuovi dock Dell , insieme al supporto per aggiornare il firmware anche sui mouse Primax Ryder.

Il nuovo aggiornamento riduce poi del 40% il requisito RSS di emulazione del dispositivo, aggiunge la possibilità di effettuare l’analisi FDT con token END mancanti su diversi dispositivi Chromebook. Viene poi saltato il controllo delle voci BootXXXX quando non esiste partizione, contrassegnando soltanto i dispositivi Logitech supportati come aggiornabili.

I correttivi di Fwupd 2.0.3 riguardano anche una problematica relativa all’avvio di XOrg tramite la deinizializzazione del DRM, dopo aver rilevato il nome della scheda video installata. Viene anche corretto un avviso che riguarda l’avanzamento all’indietro di “legion-hid2”, insieme ad alcune piccole perdite di memoria che si verificavano in “realtek-mst” e “dell-kestrel”. Non viene infine più mostrato più l’avviso “Il dispositivo è stato rimosso” come errore del dispositivo dock.

Per tutti i dettagli sui cambiamenti della nuova versione è possibile consultare le note di rilascio, che si possono trovare sulla pagina GitHub dedicata. Sempre dalla stessa pagina, è possibile scaricare il software in formato tarball, per chi vuole compilarne manualmente l’installazione. In caso contrario, è necessario aggiornare il software attraverso i repository della propria distribuzione Linux.

Fwupd 2.0.3 è anche pensato per rendere automatico, oltre che sicuro e affidabile l’aggiornamento del firmware sui sistemi GNU/Linux, tramite il servizio di sistema fwupd, solitamente già incluso nelle distribuzioni Linux più moderne.