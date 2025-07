Galaxy Watch 8 e Ultra: possibili specifiche e prezzi

Mancano solo due giorni all’evento Unpacked organizzato da Samsung per annunciare i nuovi prodotti. Dopo le numerose indiscrezioni sugli smartphone pieghevoli arrivano le ultime sugli smartwatch. Sono apparse online le possibili specifiche dei Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic e Galaxy Watch Ultra (2025).

Specifiche e prezzi dei tre smartwatch

Nelle ultime settimane sono state pubblicate online le immagini dei tre smartwatch. Tutti avranno un design “squircle” (in pratica un quadrato con angolo arrotondati), introdotto con il modello Ultra nel 2024. Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic sono molto simili. La variante Classic verrà offerta solo in una dimensione e avrà una lunetta rotante.

Il Galaxy Watch 8 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 1,34 pollici (diametro 40 millimetri) con risoluzione di 438×438 pixel e da 1,47 pollici (44 millimetri) con risoluzione di 480×480 pixel), mentre il Galaxy Watch 8 Classic dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 1,34 pollici (diametro 46 millimetri) con risoluzione di 438×438 pixel.

Altre differenze sono lo storage (32 GB per Galaxy Watch 8, 64 GB per Galaxy Watch 8 Classic), la capacità della batteria (325 mAh per Galaxy Watch 8 da 40 millimetri, 435 mAh per Galaxy Watch 8 da 44 millimetri, 445 mAh per Galaxy Watch 8 CLassic) e il materiale scelto per la cassa (alluminio per Galaxy Watch 8, acciaio inossidabile per Galaxy Watch 8 Classic). La variante Classic pesa quasi il doppio (63,5 grammi contro 30/34 grammi).

Queste sono le altre specifiche in comune: processore Exynos W1000 a 5 core (3 nanometri), accelerometro, altimetro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità, PPG, ECG e BIA, connettività Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Galileo, NFC e 4G.

Il Galaxy Watch Ultra (2025) dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 1,47 pollici (480×480 pixel) con diametro di 47 millimetri, batteria da 590 mAh e cassa in titanio. Le altre specifiche sono in comune con il Galaxy Watch 8 Classic. Su tutti gli smartphone ci sarà One UI 8 Watch basato su Wear OS 5.

Questi sono infine i possibile prezzi europei (ma bisogna considerare prezzi più alti in Italia e il possibile aumento dovuto ai dazi):