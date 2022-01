GameStop: azioni in ascesa dopo la presentazione della divisione NFT

Le azioni di GameStop sono salite del 26% portando in ascesa la quotazione del loro prezzo relativo al titolo cult di Reddit. Il motivo di questa spinta ascensionale? La notizia secondo cui il colosso statunitense dei negozi di videogiochi al dettaglio, stando a quanto dichiarato da The Wall Street Journal, avrebbe assunto più di 20 dipendenti. Questi sarebbero destinati a gestire la sua divisione NFT appena coniata. È questo il momento ideale per investire nelle azioni di GameStop tramite IQ Options, tutto quello che cerchi in una piattaforma all'avanguardia.

Fonti anonime hanno rivelato i piani di GameStop

Quasi un anno fa, proprio a fine gennaio 2021, GameStop esplose in borsa, ma questa volta le cose sembrano differenti e sicuramente più stabili nel tempo. Infatti alcune fonti anonime, che hanno familiarità con i piani di GameStop, hanno confermato che l'azienda starebbe lavorando a una piattaforma NFT. La sua utilità dovrebbe garantire agli utenti l'acquisto, la vendita e il trading di token non fungibili di gioco.

Inoltre, ricordiamo, una mossa del genere stabilirà inevitabilmente anche partnership interessanti tra GameStop e importanti società di criptovalute.

Questo mercato dovrebbe fare il suo debutto entro la fine di quest'anno. Voci fondate dicono che addirittura il colosso americano stia per concludere già un accordo con due società crypto. Queste condivideranno la tecnologia investendo con GameStop nello sviluppo di giochi NFT, in primis, e anche di blockchain e altri progetti NFT aggiuntivi.

Nonostante ciò, alcuni utenti tra i più cospiratori credono sia alquanto improbabile che queste notizie, da sole, abbiano potuto innescare questo effetto rialzista:

Mi dispiace, ma non credo che il movimento del prezzo fuori orario abbia a che fare con i post del WSJ sul mercato NFT di GameStop. Penso che stia succedendo qualcos'altro e questo articolo è stato pubblicato per dare al mercato NFT il capro espiatorio per l'aumento dei prezzi.

Quel che è certo riguarda la quotazione che è salita del 26%.