GameStop vuole entrare nel mercato NFT con Immutable X

GameStop ha deciso di entrare nel mercato NFT. L’annuncio è arrivato ieri quando il più grande rivenditori di videogiochi e console al mondo ha rivelato la sua nuova partnership con Immutable X. Grazie a questa soluzione NFT di ridimensionamento Ethereum potrà sviluppare il suo prossimo mercato NFT. Non solo, ma questo accordo ha stabilito anche un fondo da 100 milioni di dollari in token IMX di Immutable X per sovvenzionare creatori di contenuti e tecnologie di token non fungibili.

Potrebbe essere un buon momento per provare MetaverseLife, il primo portafoglio intelligente per investire in criptovalute direttamente nel metaverso, grazie a eToro.

GameStop e la partnership con Immutable X

Nel comunicato pubblicato ieri, GameStop ha spiegato che Immutable X “diventerà anche un partner e una piattaforma di livello 2 per GameStop e il mercato NFT della società che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno“. Un obiettivo molto interessante che dimostra quanta attenzione ci sia nei confronti del metaverso da parte di aziende importanti.

Inoltre, secondo quanto dichiarato nel comunicato ufficiale, “i termini prevedono che Immutable X fornisca fino a circa 150 milioni di dollari in token IMX a GameStop al raggiungimento di determinati traguardi“.

Non è mancato nemmeno l’annuncio di questa novità dalla community di Immutable che ha dichiarato il chiaro entusiasmo nei confronti di questo progetto:

Siamo entusiasti di annunciare che Immutable sta facendo un altro balzo in avanti nel settore dei giochi e della blockchain collaborando con GameStop per potenziare il loro mercato NFT.

We’re thrilled to announce that @Immutable is taking another leap forward in the gaming & blockchain industry by partnering w/ @GameStop to power their NFT Marketplace: https://t.co/Tase31CBt3 🎮 🧵Continue for more… pic.twitter.com/8v6Titg3kq — Immutable $IMX (@Immutable) February 3, 2022

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori di Immutable, questo mercato NFT in progetto con GameStop sarà a impatto zero e, quindi, 100% carbon neutral. Una notizia che farà molto piacere a chi è particolarmente attento all’ambiente. Meno contenti invece sono coloro che speravano di vedere qualcosa di concreto dalle precedenti negoziazioni con Loopring. Infatti era vivo desiderio che fosse incluso questo progetto di token ETH per alimentare scambi decentralizzati di criptovalute.

Che fine ha fatto Loopring

Nondimeno le notizie non sembrano essere così drastiche, dato che GameStop ha affermato come Loopring sia ancora coinvolto nel mercato NFT. Lo dimostra un documento ufficiale della Securities and Exchange Commission pubblicato il giorno stesso dell’annuncio della partnership con Immutable X:

GameStop non integrerà alcun protocollo blockchain diverso da Ethereum Layer 1 e Loopring nel loro mercato NFT senza prima aver integrato Immutable.

Potrebbe essere un buon momento per investire nell’unico portafoglio intelligente dedicato a chi vuole investire acquistando criptovalute nel Metaverso. MetaverseLife di eToro e inizia a guadagnare investendo grazie a questo prodotto diversificato che distribuisce il rischio.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi