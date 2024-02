Garantisci la sicurezza e la privacy dei tuoi file con Internxt

Si parla tanto di sicurezza dei dati online, ma ancora ci sono tanti utenti che trascurano questo importante dettaglio critico. Internxt, soluzione completa di cloud storage, offre spazi cloud dai prezzi convenienti per rendere responsabile chi espone alle minacce informatiche i propri file.

Il sistema di crittografia utilizzato è in grado di proteggere la privacy al 100%. Ci sono diverse opzioni di piani disponibili, ideali sia per le aziende che per i privati.

Internxt: piani adattabili per tutte le esigenze

Internxt offre diversi piani con opzioni mensili o annuali e che vanno da 200GB a 10TB. Con tutti i piani è inclusa l’archiviazione e la condivisione di file crittografati, che garantiscono un livello elevato di sicurezza e privacy. Puoi accedere da qualsiasi dispositivo, ovunque sei e quando vuoi. Ecco una panoramica dei servizi offerti:

archiviazione cloud sicura;

condivisione sicura dei file, tra cui documenti , immagini e video di grandi dimensioni, sempre in sicurezza grazie alla crittografia end-to-end .

, e di grandi dimensioni, sempre in sicurezza grazie alla . backup automatico con sincronizzazione delle foto ;

; privacy totale, che consente di mettere al sicuro password e dati personali tramite la crittografia;

e tramite la crittografia; velocità e affidabilità, grazie a un’infrastruttura distribuita in tutta l’Unione Europea e server veloci.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento annuali, ecco quali sono:

200GB: € 22,99;

2TB: € 54,99;

5TB: € 99,99;

10TB: € 149,99.

Questi prezzi sono tutti scontati del 50%. La fatturazione avviene annualmente. Se non vuoi impegnarti subito, puoi scegliere il piano gratuito da 10 GB.

